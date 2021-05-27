Зустріч Байдена з Путіним: Кравчук спрогнозував жорсткий "батл" через Україну

Володимир Путін і Джо Байден / Reuters

Перший президент незалежної України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук оцінив вплив майбутньої зустрічі президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна на переговорний процес щодо Донбасу.

В ефірі каналу Україна 24 він зазначив, що лідери двох країн обговорюватимуть українське питання, тому переговори глав США і РФ вплинуть на переговорний процес в нормандському форматі і ТКГ.

Кравчук каже, що питання полягає в тому, в якому форматі буде обговорюватися на зустрічі це питання і чи потрібні консультації з боку України як жертви російської агресії.

"Але вірю, що президент США конкретно у своєму стилі поставить питання перед Росією, що вона повинна припинити агресію проти України і вивести свої збройні сили. Я думаю, таке питання буде поставлено і це, безумовно, вплине в майбутньому на нашу роботу на Мінському майданчику і в Нормандському форматі", - додав Кравчук.

Переговори Байдена з Путіним: названо місце зустрічі

Зазначимо, що швейцарське видання Le Temps повідомляло, що зустріч президентів пройде в Женевському готелі InterContinental, де в 1985 році пройшла зустріч генсека ЦК КПРС Михайла Горбачова з президентом США Рональдом Рейганом.

У свою чергу прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що зустріч Байдена з Путіним може пройти в будь-якому готелі або будь-якій будівлі, домовленостей з американського боку поки немає.

Зустріч Байдена з Путіним - про що повідомлялося раніше: