Зустріч Кулеби і Блінкена: у Держдепі США розкрили подробиці

У Держдепі США розкрили подробиці зустрічі Ентоні Блінкена і Дмитра Кулеби / Фото twitter.com/DmytroKuleba

Під час зустрічі в Брюсселі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили російську агресію. Глава Держдепу запевнив Україну в подальшій підтримці. Також сторони торкнулися теми будівництва газопроводу Північний потік-2.

Як повідомляється на сайті Держдепу США, Блінкен підтвердив незмінну підтримку Вашингтоном суверенітету і територіальної цілісності України в умовах триваючої російської агресії.

Держсекретар також висловив стурбованість у зв'язку з умисними діями Росії, спрямованими на ескалацію напруженості з Україною, зокрема завдяки агресивній риториці та дезінформації, порушення режиму припинення вогню, а також руху російських військ в окупованому Криму і вздовж кордонів України.

Блінкен і Кулеба обговорили важливість просування верховенства права та економічних реформ для зміцнення українських інститутів, підтримки зусиль у боротьбі з корупцією, антикорупційних зусиль, а також її прагнення до євроатлантичної інтеграції.

Крім того представник Держдепартаменту на брифінгу повідомив, що ситуація з будівництвом газопроводу Північний потік–2 також була в числі тем, які Блінкен і Кулеба обговорювали на зустрічі в Брюсселі. Повідомляється, що Київ висловив занепокоєння щодо будівництва газопроводу. У стою чергу, держсекретар зазначив, що США продовжують пояснювати Німеччині та Росії, що вважають ПП-2 "поганою ідеєю, проектом, що завдає шкоди".

Нагадаємо, 13 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в рамках робочого візиту в штаб-квартиру НАТО зустрівся в Брюсселі з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Хороша зустріч в Брюсселі з колегою і другом @SecBlinken на тлі небезпечного стягування військ і войовничої риторики з боку РФ", - написав Кулеба в Twitter.

"Необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації, зокрема, чітко пояснивши РФ, що ціна за всіляку нову військову авантюру буде для неї зависокою", - заявив Кулеба.

Як повідомляв Главред, 1 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу розмову з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. За словами глави укріанського зовнішньополітичного відомства, сторони підтвердили важливість стратегічного партнерства між Україною та США і будуть робити його більш амбітним.

31 березня Кулеба також провів телефонну розмову з Блінкеном. За його словами, він говорив з главою американського Держдепу про те, що Росія загострює ситуацію з безпекою на Донбасі та в Криму.