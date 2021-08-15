Зустріч з Байденом і обговорення загроз ПП-2: у Зеленського розкрили деталі візиту до Вашингтона

Джо Байден і Володимир Зеленський / колаж УНІАН

Підготовка візиту президента України Володимира Зеленського у США перебуває на завершальній стадії, заявив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров.

"Вже можу сказати, що в програмі не тільки Вашингтон. Там будуть і інші міста на обох узбережжях - і на західному, і на східному. Більше зараз поки не можу сказати, тому що узгоджується все. Тобто не тому що я щось приховую, а тому то ще остаточно не відомо", - розповів Никифоров в ефірі телеканалу Дом.

Він уточнив, що плануються зустрічі "з великим американським бізнесом і з політиками, і, природно, з президентом".

"Ось прийшов лист від президента Байдена з привітанням до Дня Незалежності. Ми його опублікуємо трохи пізніше, тому що воно прийшло трохи заздалегідь. Але там як і раніше зазначено, що дуже чекають президента Зеленського 30 серпня у Вашингтоні", - сказав прес-секретар президента України.

Никифоров доповнив, що поїздка готується "дуже інтенсивно". "Вийшла на завершальну фазу. Зараз оформляються візи і так далі. Тобто все буде. Буде дуже добре. Буде насичено і віримо, що продуктивно", - вважає він.

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Серед тем, які підніматиметься на зустрічі в США - "Північний потік-2".

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"Я впевнений, що будуть зачіпати тему "Північного потоку" в США в більш широкому контексті, в контексті енергетичної безпеки Європи. Бо в США ж розуміють, що це проєкт політичний, а не енергетичний, і не економічний для Росії. Для Європи він може бути й енергетично прибутковий, але вона таким чином потрапляє в певну залежність, порушує свої ж принципи диверсифікації енергоносіїв. Тому, звичайно, обговорюватиметься "Північний потік-2" у Вашингтоні. Але, я думаю, в ширшому контексті загальної енергетичної безпеки Європи. З приводу Польщі, з приводу України. Наприклад, у Польщі там величезні претензії з приводу "Північного потоку-2", — розповів Никифоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський 30 Серпня 2021 року офіційно відправиться з візитом до Вашингтона на зустріч з Джо Байденом. Запрошення українського глави держави свідчить про те, що США надають рішучу підтримку Києва в боротьбі з агресією Москви у вигляді окупації Криму і Донбасу. Про це заявила офіційний представник Держдепу Джен Псакі.

У її заяві, опублікованій на сайті Білого дому, зазначено, що президент США Джо Байден з нетерпінням чекає переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Візит українського гаранта підтвердить непохитну підтримку Києва у протистоянні російській агресії.