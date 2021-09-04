Зустріч Зеленського і Байдена: експерт назвав плюси і мінуси саміту

Зеленський і Байден провели зустріч у Вашингтоні / Фото president.gov.ua

1 вересня у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Джо Байдена. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував результати саміту і назвав позитивні моменти.

По-перше, за його словами, добре, що зустріч Байдена і Зеленського все ж таки відбулася попри відстрочки. По-друге, лідери розмовляли дві з половиною години, а це означає, що зустріч не була простою формальністю.

"По-третє, Байден публічно не заявив про Мінські угоди. Це говорить про те, що всі спроби Росії продавити свій порядок денний не увінчалися успіхом. Адже після зустрічі в Женеві Путін заявив про те, що Байден нібито підтримує Мінські угоди (в російській інтерпретації), а Байден на своїй пресконференції це також згадав, чим викликав шквал критики конгресменів та інших чиновників, які заявили, що Путін тоді отримав від Байдена все, що хотів. І в цьому випадку відсутність будь-яких згадок вказує на те, що всі спроби закінчилися нічим", - сказав Загородній коментарі Главреду.

Експерт додав, що в Кремлі незадоволені тим, що Байден не зажадав від Зеленського негайного виконання політичної частини Мінських угод, чого намагається домогтися РФ.

"З часом буде видно, про що ще домовлялися лідери двох країн, тому як для України критичним було питання гарантій безпеки – це і озброєння, і якісь оборонні програми, які близькі до отримання статусу союзника поза НАТО, оскільки поки що ми цього не побачили. І це буде помітно, зокрема, і щодо подальшої позиції Сполучених Штатів по Північному потоку-2, оскільки буде розуміння того, чи зумів Зеленський донести до них думку про те, що газопровід становить небезпеку для всієї Європи", - вважає експерт.

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"Зеленському за цей візит можна поставити "три з плюсом". Цілком імовірно, що найближчим часом відносини зі Штатами залишаться такими, якими вони є зараз. Прориви, в першу чергу, можливі в оборонній сфері (що зараз головне для нас). Адже за великим рахунком, ця поїздка була ознайомчою, під час якої президенти подивилися один на одного і особисто познайомилися, а тому очікувати від неї іншого результату навіть не доводилося", - резюмував Загородній.

Зустріч Зеленського і Байдена - про що раніше писав Главред:

1 вересня Володимир Зеленський провів першу особисту зустріч з президентом США Джо Байденом. За його словами, переговори були продуктивними, але "не завжди в сонячній атмосфері". Президент України назвав їх "чоловічою розмовою" і розкрив деталі.

Зазначимо, лідери держав перед початком зустрічі виступили з короткими промовами перед пресою, але за підсумками переговорів спільної пресконференції Зеленського і Байдена не було.

Україна і Сполучені Штати Америки зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами. Партнерство охоплюватиме низку важливих сфер.

2 вересня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що під час зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена Штати підтвердили, що готові брати участь у переговорах щодо Донбасу у "нормандському форматі". При цьому питання про заміну або відмову від "мінського формату" під час зустрічей в США не обговорювалося.

У свою чергу, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що сторони домовилися про модернізацію Мінських угод через зміну або додавання стратегічних питань, які повністю змінять їхній порядок денний. Він додав, що глава ОП Єрмак дотримується вимог Копенгагенської конвенції, які не дозволяють озвучувати зміст офіційних переговорів до остаточного вирішення питання.