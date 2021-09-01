Зустріч Зеленського і Байдена: президент України назвав перше питання, з якого розпочне саміт

Володимир Зеленський розповів, про що хоче поговорити з Байденом / Фото Офісу президента

Сьогодні, 1 вересня, в Білому домі відбудеться зустріч президентів США та України - Джо Байдена і Володимира Зеленського. Глава України планує першим питанням обговорити тему тимчасово окупованого Донбасу та анексованого Криму.

"У нас буде не просто питання-відповідь. У нас буде серйозна зустріч, буде кілька секторів нашої розмови. Складно сказати, з якого з них почати. Багато речей, на які хочеться отримати не відповідь, а отримати бачення. Тим більше, що питання не в тому, що запитує Україна та відповідає Америка. Мені здається, що у кожної сторони є питання й відповіді", - сказав Зеленський Суспільному.

Серед питань майбутньої зустрічі буде порушуватися тема інвестицій.

"Ми подякуємо президенту США за підтримку, вона відчувається в розвитку енергетичної системи України", - зазначив Зеленський.

читайте такожУкраїна розглядає кілька шляхів залучення США до нормандського формату - ЗеленськийТакож на зустрічі лідери України та США обговорять питання Північного потоку-2.

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"У нас є болюче питання - Північний потік-2. Якщо він буде добудований, а всі кажуть, що він буде добудований, то ми поборемося з тим, як він працюватиме. У разі працюючого Північного потоку-2, ми хотіли б домовитися про конкретні речі та гарантії з боку США", - зазначив Зеленський і підкреслив, що має на увазі запровадження нових санкцій проти РФ.

Як повідомляв Главред, офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена призначена на 14:00 (21:00 за Києвом).

Джо Байден має намір висловити "незмінну підтримку" Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в умовах "продовження Росією агресії в Криму та на Донбасі".

При цьому в графіку Байдена не йдеться про спільну пресконференцію за підсумками зустрічі. Результати саміту кожен з лідерів коментуватиме окремо.

Нагадаємо, 31 серпня Володимир Зеленський провів зустріч з шефом Пентагону Ллойдом Остіном. Глава Міноборони США підтвердив, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ у питаннях протистояння російській агресії, і схвалив прагнення України вступити в НАТО. Повідомляється також, американське та українське Міністерства оборони підписали рамкову угоду про стратегічні основи оборонного партнерства.