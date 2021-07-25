Зустріч Зеленського і Байдена: у Єрмака розкрили деталі підготовки нових угод

Володимир Зеленський / УНІАН

За результатами зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена можуть бути запущені нові угоди, які підвищують поріг безпеки України.

Як заявив радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі каналу Україна 24, кінцевий результат поки важко передбачити.

Він пояснив, що мова йде про висоту порога безпеки, яку отримає Україна, а також Східна Європа для того, щоб режим Путіна не зміг використовувати Північний потік-2 в якості енергетичної зброї.

"Не все так добре. Різні погляди є у США, у Німеччини. Ми ще поборемося, поки невідомий результат цієї боротьби. Але є трек, по якому ми рухаємося", - додав Арестович.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на допомогу США в завершенні війни на сході України.

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Це може бути приєднанням до переговорів у Нормандському форматі або участь у будь-якому іншому паралельному форматі.

"Чого ми очікуємо від зустрічі з президентом США? Конкретики, розуміння, питання: оборона, Безпека, Економіка. За всіма трьома напрямками, я вважаю, ми повинні розуміти, як ми можемо співпрацювати, де дійсно США нас будуть підтримувати", - сказав він.