Зустріч Зеленського і Путіна: на Банковій розкрили головні завдання саміту

Єрмак розповів, про що Зеленський планує поговорити з Путіним під час можливої зустрічі / УНІАН

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про головні завдання, які стоять перед потенційною зустріччю між українським лідером Володимиром Зеленським та його російським колегою Володимиром Путіним.

За словами Єрмака, планується провести аналіз того, як були виконані домовленості Паризького саміту "нормандської четвірки", передає РБК-Україна.

"Ми бачимо, що принципові речі гуманітарного характеру і в сфері безпеки досі не реалізовані. Є й інші питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні", – сказав глава ОП.

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