Зустріч Зеленського і Путіна: на Банковій розкрили головні завдання саміту

Андрій Єрмак заявив, що є маса питань, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про головні завдання, які стоять перед потенційною зустріччю між українським лідером Володимиром Зеленським та його російським колегою Володимиром Путіним.
За словами Єрмака, планується провести аналіз того, як були виконані домовленості Паризького саміту "нормандської четвірки", передає РБК-Україна.
"Ми бачимо, що принципові речі гуманітарного характеру і в сфері безпеки досі не реалізовані. Є й інші питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні", – сказав глава ОП.
Зустріч Зеленського і Путіна - про що раніше писав Главред:
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- У відповідь на це російський президент заявив, що Зеленський може приїхати в Москву, щоби обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- В Офісі президента України не мають наміру запрошувати президента РФ до Києва. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що гіпотетичне запрошення Путіна до Києва є некоректним.
- Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Зеленський не поїде до Москви, щоби поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.
- 26 квітня Зеленський заявив, що Путін підтвердив бажання зустрітися. Він вже доручив Офісу президента почати погоджувати терміни і місце проведення такої зустрічі з адміністрацією президента Росії.
- 28 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з російським колегою Володимиром Путіним обов'язково відбудеться. Він хоче провести її у Ватикані.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що поки не знає, чи готовий Путін проводити двосторонню зустріч з українським колегою десь крім Москви.
- Пізніше ЗМІ писали, що зустріч Зеленського і Путіна планують провести на нейтральній території. Серед потенційних місць-Відень і Єрусалим.
Автор: Анна Багрій