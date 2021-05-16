Вступ України до НАТО: у МЗС пояснили, чому Києву не дають "зелене світло"

Глава МЗС розповів про перспективи членства України в НАТО / УНІАН

На сьогодні Україна поки не отримала позитивний сигнал з приводу вступу до НАТО, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як підкреслив він в інтерв'ю Німецькій хвилі, Україна вже давно мала отримати перспективи євроатлантичного та європейського членства.

Глава МЗС України зазначив, що Україна не припинить прагнути до членства в Північноатлантичному альянсі і нагадав, як на саміті в Бухаресті в 2008 році союзники дали обіцянки.

"Минуло вже 13 років, і наш президент повторив наші наміри досягти цього. Поки що ми не чули позитивної реакції. Але, як ви знаєте, ми прагнемо до членства, так що будемо продовжувати наполягати на цьому", - говорить він.

Міністр закордонних справ додав, що в ході візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен обіцяв, що Україна рано чи пізно стане членом НАТО.

"Однак він ще раз запевнив нас у тому, що США вірні рішенням від 2008 року, в яких чітко сказано, що Україна і Грузія - а мова йшла про дві країни - стануть членами НАТО, і що ми з нашими друзями і партнерами будемо працювати над досягненням цієї мети", - резюмував Кулеба.

читайте такожУ НАТО пригрозили тиснути на Москву і висунули звинувачення через Україну

Зближення України з НАТО: