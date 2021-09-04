Вступ України до НАТО: Кулеба розповів, що Байден пообіцяв Зеленському

Зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом / Фото president.gov.ua

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом лідери двох держав приділили значну увагу питанню членства України в НАТО, заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як розповів він в інтерв'ю РБК-Україна, про конкретні терміни членства України в НАТО не йшлося.

"Американський лідер повторив позицію, заявлену членами Альянсу в брюссельському комюніке червневого саміту НАТО. Сполучені Штати підтримують євроатлантичні прагнення України", - підкреслив глава МЗС України.

За його словами, Україна усвідомлює роль США в НАТО і тому розраховує на допомогу американських партнерів у прискоренні євроатлантичної інтеграції України.

Глава українського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що американська сторона позитивно відзначила прийняття нової стратегії оборонної промисловості, показала готовність до поглиблення співпраці в рамках ЄОР і подальшого втілення трансформацій для приведення ЗСУ до стандартів і принципів НАТО.

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Він додав, що в України є підтримка з боку США для того, щоб пройти шлях євроатлантичної інтеграції.

"Безумовно, ми повинні працювати з тими європейськими країнами, які, коли мова йде про несвоєчасність нашого членства в НАТО, своїми заявами про недостатність реформ в Україні приховують банальне небажання дратувати Росію", - резюмував Кулеба.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, 1 вересня Володимир Зеленський провів першу особисту зустріч з президентом США Джо Байденом. За його словами, переговори були продуктивними, але "не завжди в сонячній атмосфері". Президент України назвав їх "чоловічою розмовою" і розкрив деталі.

Зазначимо, лідери держав перед початком зустрічі виступили з короткими промовами перед пресою, але за підсумками переговорів спільної прес-конференції Зеленського і Байдена не було.

Україна і Сполучені Штати Америки зробили спільна заява про стратегічне партнерство між державами. Партнерство охоплюватиме низку важливих сфер.