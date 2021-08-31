ЗСУ готуються відбивати повномасштабний наступ на Україну - Залужний

ЗСУ готові до атаки на Україну / УНІАН

Збройні сили України готуються відбивати повномасштабний наступ на Україну. Як заявив головнокомандувач ВСУ Валерій Залужний, це завдання не тільки армії, але і всієї країни, в тому числі суспільства з економікою.

Як він відзначив в інтерв'ю для телеканалу Дом, на сьогодні армія відпрацьовує плани і завдання для підготовки до можливого вторгнення.

"Плюс, у нас є плани і програми, які дозволяють в найкоротші терміни наростити боєздатність армії. Я маю на увазі і в чисельному і в якісному співвідношенні, які забезпечать виконання завдань відображення широкомасштабної агресії", - зазначив Залужний.

Він також додав, що Збройні сили будуть готові до агресії.

"Вони до цього готуються постійно, щодня. Цьому присвячена вся наша діяльність - підготовці до відбиття широкомасштабного наступу", - підкреслив Залужний.

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Нагадаємо, раніше колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив про те, що США можуть збільшити свою допомога Україні у сфері безпеки.

Коментуючи питання ймовірності розміщення в Україні бази США з протиракетними комплексами, Волкер додав: "немає причин, за якими ми не могли б цього зробити, якби український уряд запросив Сполучені Штати, а США були б готові. Ми могли б легко розмістити якусь тренувальну базу в Україні, якби ми теж цього захотіли".