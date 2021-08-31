ЗСУ завдадуть контрудар: у Зеленського назвали умову наступу на Донбасі

Наступ на Донбасі загрожує втратами серед мирного населення, каже Олексій Арестович.
Україна піде в наступ на Донбасі у разі нападу Росії, заявив прес-секретар делегації Києва в Тристоронній контактній групі, радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
Як підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24, повинні скластися екстраординарні умови, щоб ЗСУ пішли в наступ.
"Ми підемо, якщо на нас нападуть росіяни, вони не залишать нам вибору, тоді ми підемо воювати і навіть підемо в контрнаступ", - сказав він.
Радник глави ОП переконаний в тому, що наступ на Донбасі загрожує втратами серед мирного населення, яке, переважно, складають українські громадяни.
За його словами, Україна до останнього не піде на такий крок: "Ми передбачаємо політико-дипломатичне врегулювання одночасно з прокачуванням оборонного сектора".
Арестович додав, що мова про введення миротворців в регіон поки не йде.
Раніше Арестович заявив про те, що робота Тристоронньої контактної групи по Донбасу заблокована з жовтня минулого року.
Він підкреслив, що президент РФ Володимир Путін дає певні гарантії, однак потім дає інші команди своїм виконавцям (в "ДНР" і "ЛНР").