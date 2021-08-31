ЗСУ завдадуть контрудар: у Зеленського назвали умову наступу на Донбасі

Сили ООС на Донбасі / Штаб ООС

Україна піде в наступ на Донбасі у разі нападу Росії, заявив прес-секретар делегації Києва в Тристоронній контактній групі, радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Як підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24, повинні скластися екстраординарні умови, щоб ЗСУ пішли в наступ.

"Ми підемо, якщо на нас нападуть росіяни, вони не залишать нам вибору, тоді ми підемо воювати і навіть підемо в контрнаступ", - сказав він.

Радник глави ОП переконаний в тому, що наступ на Донбасі загрожує втратами серед мирного населення, яке, переважно, складають українські громадяни.

За його словами, Україна до останнього не піде на такий крок: "Ми передбачаємо політико-дипломатичне врегулювання одночасно з прокачуванням оборонного сектора".

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Арестович додав, що мова про введення миротворців в регіон поки не йде.

Раніше Арестович заявив про те, що робота Тристоронньої контактної групи по Донбасу заблокована з жовтня минулого року.

Він підкреслив, що президент РФ Володимир Путін дає певні гарантії, однак потім дає інші команди своїм виконавцям (в "ДНР" і "ЛНР").