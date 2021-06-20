Вся в крові і зі зламаною ногою: блогерка після ДТП відразу записала відео для фоловерів

У своєму прагненні збільшити кількість передплатників, отримати більше лайків і розширити охоплення аудиторії блогери, як видно, готові буквально на все.
У Києві сталася автоаварія, в якій важко постраждала юна дівчина. Відразу після ДТП вона записала сторіз для Instagram ‒ оскільки є блогером, повідомляє канал Київ Оперативний.
У відеоролику дівчина вся в крові лежить поблизу місця аварії. Видно, що з блогеркою спілкується лікар і намагається її заспокоїти. За словами медика, після ДТП у постраждалої рани на голові і зламана нога.
Під час все епізоду закривавлена постраждала записувала відео, показуючи передплатникам свої травми.
"Мені дуже боляче в нозі, мене дуже болить нога", – говорила вона. При цьому вона запевняла передплатників, що з нею все буде в порядку.
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Нагадаємо, раніше київськая блогерка Марія Семенова нещодавно розмістила відео в мережі, на яких показав, як разом з друзями випивала і розважалася в апартаментах.
Вони зіпсували стіни, розбили дзеркало у ванній, телевізор, залили водою підлогу, зламали меблі.
В результаті вранці в номер нагрянула поліція і забрала всіх у відділок. Наступного дня порушниця заявила, що її соцмережі заблокувала поліція і вона зовсім хоче покінчити життя самогубством.