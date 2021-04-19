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Вторгнення Росії: Ярош спрогнозував, як далеко РФ змогла б просунутися вглиб України

19 квітня 2021, 07:56

Україна зможе протистояти вторгненню Росії. У країни є величезний резерв - це люди, які знають, що таке війна. Вони готові повернутися в стрій.

Дмитро Ярош
Дмитро Ярош / Reuters

Якщо Росія захоче вторгнутися в Україну, то раптово зробити це у неї вже не вийде. При цьому Україна витримає удар, хоча це і коштуватиме жертв.

Про це заявив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош в інтерв'ю Obozrevatel. За його словами, в України є величезний резерв - це люди, які знають, що таке війна. Бійці, які воювали в 2014-15 роках, готові в будь-який момент повернутися у стрій.

"Безумовно, це буде зовсім інша війна для росіян, ніж це було в 2014 році. Коли маса необстріляних, непідготовлених, не екіпірованих, не озброєних людей протистояла їх навалі тоді", - зазначив Ярош.

Він спрогнозував, як далеко вглиб вдалося б просунутися росіянам до того, як їх зупинять українці.

"Це залежить від напрямків ударів. Раптовості як такої у них вже не вийде. Зараз всі наші війська приведені в стан підвищеної бойової готовності. В принципі, чекають на різних напрямках. Але при всьому щільність наших заслонів - назвемо це так - вона не скрізь однакова", - зазначив командувач УДА.

читайте такожСкільки коштуватиме Україні відновлення Донбасу: названо величезні суми"Якщо це буде умовний удар з півночі - вони, мені здається, мають шанс там вклинитися в якусь глибину. Якщо удар буде з півдня, з Криму - там почнеться хороше "рубілово" прямо на перешийку... Тут дуже різні варіанти. Я не бачу у них, наприклад, можливості прорвати східний фронт. Саме там у нас сил і засобів достатньо, щоб їх стримати і перемолоти (...) аАле це лише припущення, прогнози. На війні час від часу все складається зовсім інакше, ніж прогнозується", - зазначив Ярош.

Проте він упевнений, що Україна зможе протистояти вторгненню Росії.

"Це будуть втрати з нашого боку - і чималі. І суспільство має бути до цього готове. Але якщо за кожного нашого загиблого героя ми будемо забирати десяток життів тих "орків", що прийшли і ще будуть приходити в Україну – ми завдамо їм таких втрат, які унеможливлять їхнє просування по нашій землі", - резюмував Ярош.

Агресія Росії проти України - про що раніше писав Главред:

  • Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко вважає, що нашій країні загрожує подальша агресія з боку Росії, оскільки Київ не погоджується відновити водопостачання Криму.
  • Експерти розповіли, чим і як РФ готова атакувати Україну з Криму.
  • Глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук попередив про імовірну атаку Росії на Маріуполь і Херсон.
  • Головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко назвав привід до початку атаки РФ на материкову Україну.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна з Україною неможлива, і ніхто не розглядає таку можливість. За словами Пєскова, загострення на Донбасі не означає, що Росія буде рухатися до війни.
  • Генерал-лейтенант Збройних сил України, колишній керівник антитерористичної операції на Донбасі Михайло Забродський оцінив, чи може армія РФ розгромити ЗСУ.
  • 12 квітня заступник керівника Офісу президента Роман Машовець заявив, що через нарощування російських військ біля кордону України, чисельність військових РФ незабаром повинна подвоїтися.
  • Міністерство закордонних справ України провело 16 телефонних розмов з керівниками зовнішньополітичних відомств інших країн щодо стягування Росією військ до українських кордонів, всі вони запевнили у підтримці територіальної цілісності України.

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