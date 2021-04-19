Вторгнення Росії: Ярош спрогнозував, як далеко РФ змогла б просунутися вглиб України

Дмитро Ярош / Reuters

Якщо Росія захоче вторгнутися в Україну, то раптово зробити це у неї вже не вийде. При цьому Україна витримає удар, хоча це і коштуватиме жертв.

Про це заявив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош в інтерв'ю Obozrevatel. За його словами, в України є величезний резерв - це люди, які знають, що таке війна. Бійці, які воювали в 2014-15 роках, готові в будь-який момент повернутися у стрій.

"Безумовно, це буде зовсім інша війна для росіян, ніж це було в 2014 році. Коли маса необстріляних, непідготовлених, не екіпірованих, не озброєних людей протистояла їх навалі тоді", - зазначив Ярош.

Він спрогнозував, як далеко вглиб вдалося б просунутися росіянам до того, як їх зупинять українці.

"Це залежить від напрямків ударів. Раптовості як такої у них вже не вийде. Зараз всі наші війська приведені в стан підвищеної бойової готовності. В принципі, чекають на різних напрямках. Але при всьому щільність наших заслонів - назвемо це так - вона не скрізь однакова", - зазначив командувач УДА.

читайте такожСкільки коштуватиме Україні відновлення Донбасу: названо величезні суми"Якщо це буде умовний удар з півночі - вони, мені здається, мають шанс там вклинитися в якусь глибину. Якщо удар буде з півдня, з Криму - там почнеться хороше "рубілово" прямо на перешийку... Тут дуже різні варіанти. Я не бачу у них, наприклад, можливості прорвати східний фронт. Саме там у нас сил і засобів достатньо, щоб їх стримати і перемолоти (...) аАле це лише припущення, прогнози. На війні час від часу все складається зовсім інакше, ніж прогнозується", - зазначив Ярош.

Проте він упевнений, що Україна зможе протистояти вторгненню Росії.

"Це будуть втрати з нашого боку - і чималі. І суспільство має бути до цього готове. Але якщо за кожного нашого загиблого героя ми будемо забирати десяток життів тих "орків", що прийшли і ще будуть приходити в Україну – ми завдамо їм таких втрат, які унеможливлять їхнє просування по нашій землі", - резюмував Ярош.

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