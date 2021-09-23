Запровадять коди і нові обмеження: в Україні оновлюють водійські права

Водійські права змінять / УНІАН

В Україні хочуть змінити водійські права. Так, уряд вніс зміни у формат водійських посвідчень, в які будуть внесені спеціальні позначення, і оновив механізм складання практичного іспиту на отримання прав.

Як розповіла віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, Кабмін прийняв постанову, згідно з якою створюються "зручні та доступні" умови отримання посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, а також удосконалюється процедура складання іспитів та підвищення кваліфікації водіїв.

Права доповнять формами кодів, що позначають додаткову інформацію:

медичні причини для водія (наявність засобів корекції та/або захисту зору, слухового апарату / засоби для спілкування, протезів кінцівок/ортезів на кінцівки)

пристосування транспортного засобу (модифікована трансмісія, модифіковані гальмівні системи, модифікована система акселератора, пристосування педалі і обмежувач ходу педалі та ін.)

коди для позначення обмежень (керування транспортним засобом тільки в денні години, керування транспортним засобом без пасажирів, тільки для їзди зі швидкістю не більше _ км/год та ін.)

адміністративні питання.

Так, тепер громадянин, який здає практичний іспит на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач, зможе отримати права з занесеним в документ відповідним кодом. Документ можна буде використовувати тільки для їзди в авто з "автоматом".

Результати теоретичного іспиту на знання ПДР будуть дійсні протягом 2 років.

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Крім того, якщо громадянину відкривають одночасно дві категорії, то іспити потрібно здавати по одній з них, яка вища.

Вищою категорією вважаються такі:

DE - D1

ED - D1

CE - C1

EC - C1

A - A1

Як повідомляв Главред, 16 лютого 2021 року парламент прирівняв цифрові водійські права у додатку Дія до паперових.

Тепер водій може пред'являти електронне водійське посвідчення, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і Договір обов'язкового страхування (ОСЦПВ) поліцейським для посвідчення своєї особи і права на водіння.

А ось в Миколаєві місцева мешканка - 79-літня Ольга Перепелиця - успішно склала іспити і отримала перше у своєму житті водійське посвідчення.