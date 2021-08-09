"Голі спите або переодягаєтеся?": у поїзді Укрзалізниці чоловік чіплявся до дівчат і розпускав руки

Укрзалізниця потрапила в скандал через неадекватного пасажира / УНІАН

В одному з поїздів Укрзалізниці розгорівся скандал. Неадекватний пасажир чіплявся до дівчат, з якими їхав в одному купе. Їм довелося звернутися за допомогою до провідника, начальника поїзда і навіть до поліцейських.

Інцидент стався в поїзді Львів-Маріуполь, про нього розповіла у Facebook користувачка Катерина Стельмащук, яка і опинилася в скрутному становищі в поїзді.

Дівчина сіла з подругою на потяг у Львові. Попутником виявився чоловік, який розпивав алкогольні напої, намагався зав'язати знайомство і чи не одразу почав ставити неадекватні запитання. Зокрема, він поцікавився: "Дівчатка, ви голі спите або переодягаєтеся?".

Пізніше до нього приєднався друг із сусіднього вагона.

"Вони обговорюють нас, хто красивіший, хто поступливіший, хто просто прикидається втомленою і не йде на контакт (тобто я)", - написала Катерина.

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За словами дівчини, їй було страшно перебувати в одному купе з неадекватним попутником, але на прохання вгамувати пасажира не відреагували ані провідниця поїзда, яка розводила руками, ані начальник поїзда, ані поліція. А потім дівчина прокинулася від того, що чоловік схопив її за руку зі словами: "Ну що, принцеско, спиш або не спиш?".

Також дівчина опублікувала відео розмови пасажира з провідницею і поліцією. Чоловік стверджував, що вів поводився адекватно, ні до кого не чіплявся і руками дівчат не торкався.

Історія закінчилася тим, що дівчат все ж таки переселили в інше купе. А ще одній пасажирці довелося їхати з бешкетником майже до кінцевої станції.

Як повідомляв Главред, народний депутат від Партії Слуга народу Олександр Качура поскаржився, що в люкс-вагоні потяга Укрзалізниці йому видали комплект дірявої білизни.

Раніше Укрзалізниця потрапила в новий скандал через потоп прямо у вагоні. Під час руху поїзда Укрзалізниці №26 сполученням Рахів – Одеса в одному з плацкартних вагонів стався прорив труби, внаслідок чого салон виявився залитий водою.