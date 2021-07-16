"Ви - злочинці": Шуфрич зчепився з соратником Порошенка в прямому ефірі

Нестор Шуфрича / УНІАН

У прямому телевізійному ефірі сталася жорстка перепалка між народними депутатами Нестором Шуфричем (Опозиційна платформа - За життя) та Олексієм Гончаренком (Європейська солідарність).

Приводом для сварки стала заява соратника Віктора Медведчука про те, що загибель на Донбасі українських військових є "супутніми втратами". Інцидент стався в прямому ефірі каналу Україна 24.

"Всі загиблі - а у нас, на жаль, гине один військовий раз на п'ять днів – для військових це супутні втрати. Вони вважають, що режим припинення вогню виконаний", - сказав Шуфрич.

У свою чергу Гончаренко нагадав Шуфричу про регулярні втрати ЗСУ на Донбасі.

"Там вбивають людей, що це взагалі звучить таке? Страшно. "Супутні втрати" - а чому вони супроводжують?",- заявив він.

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Шуфрич у відповідь звинуватив лідера ЄС Петра Порошенка в тому, що він втягнув Україну у війну, традиційно "забувши" про роль президента РФ Володимира Путіна в розв'язуванні конфлікту на Донбасі.

Шуфрич : Ви злочинці, через вас люди гинуть!

: Ви злочинці, через вас люди гинуть! Гончаренко : Як можна сказати про загиблих українських військових "супутні втрати"?! Це представник Держдуми Росії або Верховної Ради України?!

: Як можна сказати про загиблих українських військових "супутні втрати"?! Це представник Держдуми Росії або Верховної Ради України?! Шуфрич : Це формулювання військових, у тому числі експертів військових.

: Це формулювання військових, у тому числі експертів військових. Гончаренко : Де українські експерти таке говорять? Що за абсурд?

: Де українські експерти таке говорять? Що за абсурд? Шуфрич : Я можу піти, коли такий базар. Я можу речі назвати своїми іменами: Порошенко нас втягнув у багатотисячні втрати!

: Я можу піти, коли такий базар. Я можу речі назвати своїми іменами: Порошенко нас втягнув у багатотисячні втрати! Гончаренко : А Путін не втягував, війни у нас немає?! Путін війну не починав проти України, війська не вводив, що за абсурд?! Анексований Крим, половина Донбасу, вбито 14 тис. осіб. Ходить п'ята колона і розповідає, що це Порошенко, а це "супутні втрати". Є ж грань якась.

: А Путін не втягував, війни у нас немає?! Путін війну не починав проти України, війська не вводив, що за абсурд?! Анексований Крим, половина Донбасу, вбито 14 тис. осіб. Ходить п'ята колона і розповідає, що це Порошенко, а це "супутні втрати". Є ж грань якась. Шуфрич : Така сувора правда цього військового конфлікту, що військові на це дивляться як на своє повсякденне життя.

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Нагадаємо, раніше народний депутат від Слуги народу Ірина Верещук поскандалила в прямому ефірі з нардепом Шуфричем.

Зазначимо, що після слів Шуфрича на адресу Верещук, "слуга народу" попросила його вести дискусію коректно.

У відповідь Шуфрич опустився до хамства і попросив колегу з СН "не верещати".

Пізніше в Telegram-каналі Верещук пригрозила Шуфричу "дати в зуби", якщо він буде і надалі дражнити її прізвище.