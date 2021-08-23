"Ви - расисти, я подзвоню Байдену": в Одесі американець ходив у футболці "Росія" і грубив копам

В Одесі американець ходив у футболці "Росія" / Поліція Одеської області

В Одесі 26-річний громадянин США ходив у футболці з написом Росія і був затриманий поліцією за провокативну поведінку. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції по регіону.

Правоохоронці повідомили, що в понеділок, 23 серпня під час розгортання Прапора України На Потьомкінських сходах чоловік поводився зухвало і провокував конфлікт з громадянами, які приєдналися до заходу.

"Я живу в США і не зробив нічого поганого, я просто гуляв, а ви хлопці затримали мене, я громадянин Америки, я повинен буду зв'язатися з Джо Байденом. Ось так ви звертаєтеся з туристами? Ви хлопці-расисти, вам не подобаються росіяни через політику, Ви проблема в цьому світі. Без Росії ви б говорили німецькою, вам подобаються нацисти. Я не робив нічого поганого, просто гуляв і був затриманий поліцією. Це і є свобода в Україні? У мене з собою немає зброї, нічого", ‒ заявляв чоловік під час затримання.

"Не реагуючи на вимоги правоохоронців припинити протиправні дії, чоловік намагався втекти. Вже після того, як його запросили у відділення поліції для з'ясування", – розповіли копи.

Чоловік дав пояснення з приводу інциденту у відділенні. На нього склали протоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) і 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КпАП.

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Нагадаємо, раніше кияни в одному з супермаркетів Києва побачили чоловіка, у якого на футболці були зображені державні символи країни-агресора Російської Федерації.

Працівнику магазину пояснили, що далі він не зможе працювати в такій футболці і запропонували її переодягнути, наприклад, навиворіт. Співробітник погодився з доводами активістів і пішов у складське приміщення.