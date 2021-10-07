"Ви великий правитель": скандальний нардеп Кива привітав Путіна з Днем народження

Ілля Кива / УНІАН

Депутат Верховної Ради України від партії Опозиційна платформа - За життя Ілля Кива вирішив звернутися до президента Росії Володимира Путіна в день його народження.

Під час свого відеозвернення скандальний нардеп назвав Путіна "великим лідером дружнього до України народу".

"Сьогодні я хочу привітати лідера, дійсно великого лідера дружнього до нас народу Володимира Володимировича Путіна. З днем народження вас, сил і божого благословення і здоров'я", - заявив Кива на тлі українських прапорів.

Ківа заявив, що Путін "повернув своїй країні колишню велич і повагу у всьому світі".

"Сил вам, божого благословення і здоров'я. Ви - дійсно та людина, яка повернула своїй країні і своєму народу колишню велич і повагу в усьому світі. Ви - та людина, яка пише нову історію слов'янського світу і слов'янської єдності, захищає мораль, віру. І ви той, чиє ім'я записано в історії людства як ім'я великого правителя. Хай буде з вами сила", - раптом заявив Кива.

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Зазначимо, сьогодні президенту РФ Володимиру Путіну виповнилося 69 років. З цього приводу депутати Верховної Ради вирішили заспівати пісню на його честь. Це сталося під час виступу нардепа Олексія Гончаренка.

День народження Путіна

Російський президент 7 жовтня відзначає 69-й день народження. У цей день у Путіна є робочі плани, вечір же він проведе в колі рідних і близьких, розповів його прессекретар Дмитро Пєсков.

Раніше ми повідомляли, що ця дата стане початком найстрашнішого і складного періоду в житті Путіна. Про це в коментарі Главреду розповів астролог Влад Росс, який склав докладний гороскоп для лідера російської держави.