"Ви бачили котра година?": у Києві поліція відмовилася допомогти дівчині, у якої вкрали ноутбук

Поліція відмовилася допомогти обкраденій дівчині / ілюстративне фото . УНІАН

У Києві стався обурливий випадок – поліція відмовилася допомогти дівчині, у якої вкрали ноутбук. Постраждалій вдалося відстежити місцеперебування вкраденої техніки, але слідчий просто поклав слухавку і відмовився допомагати їй.

"Мій вкрадений ноутбук зараз на Лобановського 4-Д. Слідчий поліції сказав: "Ви бачили котра година?" і поклав трубку. Що робити?" – запитала постраждала Наталія Вагнер на своїй сторінці в Facebook.

Судячи зі скріншоту, вкрадений ноутбук MacBook Air знаходився за адресою проспект Валерія Лобановського, 4Д. У коментарях підписники дівчини порекомендували їй негайно залучати ще поліцію, і їхати за адресою за ноутбуком:

Їхати забирати й викликати міліцію!

І їхати контролювати самій туди з нарядом. І скаргу на цих написати!!

Набрати ще раз. Якщо батарея помре, сигнал буде втрачено. Одне тільки незрозуміло - як поліція у висотці серед ночі його знайде. Ордера на обшук у них немає, а подзвонивши у двері їм або не відкриють, або навіть якщо і відкриють, то не зізнаються в крадіжці.

Писати до відповідного органу заяву про бездіяльність представника слідчого органу.

Чисто теоретично mac повинен працювати по системі airtag, коли поруч є пристрій підключений до Інтернету/gps — повинен подати більш точний сигнал. Приїхати і потусити десь поруч, з надією, що мак подасть сигнал. І можна включити на ньому пошук, так він себе видасть, можливо, його відкрили на вайфай в кафе.

До теперішнього часу офіційні коментарі щодо даного інциденту не надходили.

Раніше повідомлялося, що в Києві у хлопця на Новій пошті вкрали свіжий iPhone. Хлопець прийшов забрати новенький Айфон останньої моделі, який вже був оплачений, але на пошті його здивували – мовляв, смартфона немає. Також ми писали, що в Умані п'яна жінка вкрала самокат і влаштувала бійку з поліцією.