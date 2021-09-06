В'ятрович розповів про наслідки скандальної ідеї щодо перейменування України

В'ЯТРОВИЧ розкритикував ідею про перейменування України / УНІАН

Відомий український історик і нардеп від Євросолідарності Володимир В'ятрович негативно відреагував на ідею спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича щодо перейменуванні України в Русь-Україну.

Так, в ефірі телеканалу ICTV В'ятрович заявив, що така ініціатива шкідлива з двох причин:

по-перше, через розкол суспільства щодо національної ідентичності,

по-друге, це негативно вплине на зовнішньополітичне становище України.

"Це чергова спроба розколоти українське суспільство у питаннях національної ідентичності", - зазначив народний обранець.

На думку В'ятровича сусідні держави сприймуть це перейменування України як невдалий жарт і несерйозність.

"Я вже мовчу про те, що спроба перекласти цю нову назву Русь-Україна будь - якою мовою призведе до того, що Україну сприйматимуть саме як частину Росії", - підсумував він.

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Раніше Главред писав про те, що радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ по Донбасу Олексій Арестович запропонував Україні змінити назву держави. До того ж він вважає, що росіяни незаконно привласнили собі бренд Русі.

На думку радника Єрмака, якби Україна повернула собі статус Русі, багато чого б змінилося. Він також розглядає варіанти подвійної назви для нашої держави.