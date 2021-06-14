В'ятрович зірвав рішення щодо озвучення українською мовою через "агента русского мира" Потураєва

В'ятрович зірвав рішення щодо озвучення фільмів українською мовою / УНІАН

14 червня народний депутат Європейської солідарності Володимир В'ятрович зірвав засідання Комітету Ради з гуманітарної та інформаційної політики, члени якого повинні були розглянути відстрочку перекладу українською мовою фільмів і серіалів в Україні. Відповідне відео він виклав у себе в Facebook.

Засідання мало пройти в онлайн-форматі, проте В'ятрович влаштував скандал. Він обізвав депутата від Слуги народу Микиту Потураєва "агентом русского мира". В'ятрович навіть допустив, що Потураєва тримають у полоні "ЛДНР".

Незважаючи на заклики "поводитись гідно, адже засідання демонструють багато телеканалів" – В'ятрович не припинив суперечок. У відповідь секретар комітету закрив засідання.

Зазначимо, що якщо засідання комітету не вдасться провести найближчими днями повторно – то Рада не встигне проголосувати за відповідні поправки на цьому тижні.

А якщо Рада не проголосує за відстрочку, то з 16 липня 2021 року набирає чинності частина 6 статті 23, яка передбачає, що "мовою розповсюдження і демонстрації фільмів в Україні є державна мова", тобто українська. При цьому це стосується не лише кінотеатрів, а й онлайн-платформ і ТБ-каналів.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект від Слуги народу, який скасовує обов'язковий переклад усіх телефільмів в Україні українською мовою.

Як повідомлялося, з 2020 року на Netflix зайнялися перекладом фільмів українською мовою. Всі фільми і серіали з українською озвучкою можна подивитися на сайті Netflix за тегами.

Озвученням фільмів українською мовою займаються студії Так Треба Продакшн та Postmodern Postproduction.

Перший фільм з українськими субтитрами на Netflix - Губка Боб, який вийшов на сервісі влітку 2020 року.