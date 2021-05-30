Вибори до Держдуми в "ДНР": бойовики розкрили нахабний сценарій

Денис Пушилін / Reuters

На окупованій території Донбасу бойовики розглядають кілька варіантів голосування громадян з російськими паспортами на виборах до Держдуми РФ.

Як заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін в інтерв'ю, відкриття виборчих дільниць на окупованих територіях не передбачається.

Він каже, що питання, як буде проходити процес голосування жителів окупованих територій, які отримали російське громадянство, знаходиться на стадії розгляду.

При цьому ватажок терористичної "ДНР" назвав два можливі варіанти: виїзд на територію Російської Федерації або електронне голосування.

"Жителі Донбасу хочуть бути причетними до формування майбутнього Росії", - додав Пушилін.

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Паспортизація РФ в Криму і на Донбасі:

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив про те, що примусова паспортизація, яку проводить російська окупаційна влада на території Криму та окремих районів Донецької та Луганських областей (ОРДЛО), торкнулася близько 2,9 млн українців.

Він уточнив, що близько 400 тисяч осіб пройшли примусову російську паспортизацію в окупованих районах Донбасу.

Станом на 18 лютого кількість жителів тимчасово окупованих бойовиками районів Донецької та Луганської областей, яким росіяни видали паспорти РФ, перевищило 600 тисяч осіб, заявив керівник главку МВС Росії по Ростовській області Олег Агарков.

Влада України не може автоматично позбавляти громадянства тих українців, які живуть в анексованому РФ Криму / тимчасово окупованих районах Донбасу і отримали російські паспорти, заявив депутат фракції Слуга народу Олександр Мережко.