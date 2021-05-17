Вибори до Держдуми в ОРДЛО: що відбувається на окупованих територіях

РФ агітує українців в ОРДЛО брати участь у виборах до Державної думи.
На тимчасово непідконтрольних територіях України РФ агітує українців брати участь у виборах до Державної думи, які відбудуться у вересні.
На території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) Росія збирається відкрити виборчі дільниці. За інформацією правозахисників, зараз на непідконтрольній території вже формують агітаційні штаби російських партій, йдеться в матеріалі телеканалу Дом.
"Електорат" РФ в ОРДЛО: хто отримає право голосу
Кремль планує залучити до голосування громадян, які мають російські паспорти і які Москва намагається роздати якомога більшій кількості жителів непідконтрольних Україні територій.
"Електорату там на сьогодні 300 тис. Паспортів вони роздали більше 600 тис.з цих 635 тис. 30% точно не проголосує - це класика жанру. Ще близько 100-120 тис. - це неповнолітні. Залишається ось такий кількісний момент", - повідомив засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський.
Вибори до Держдуми на Донбасі: чим відповість Україна
Україна підніме питання про незаконне залучення жителів окремих районів Луганської та Донецької областей до голосування на виборах до російської Держдуми, заявив в ефірі телеканалу Дом радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.
За його словами, це питання буде підніматися в ТКГ, а також на рівні ОБСЄ і ООН.
читайте такожНавіщо українцям з ОРДЛО дозволили голосувати на виборах до Держдуми"Сам факт видачі паспортів українським громадянам у порушення українського законодавства, а ще й залучення до голосування у виборах до парламенту держави-агресора - це кричуще порушення міжнародного права. Воно, звичайно, так просто не пройде для Російської Федерації", — підкреслив Арестович.
Він вважає, що такі дії Росії "є ще одним аргументом для збереження санкцій або, можливо, їх посилення".
Виборчі дільниці РФ в ОРДЛО: головна мета Москви
Відкриття виборчих дільниць Росії на території України без згоди Києва - пряме порушення міжнародних законів і спроба Кремля ще більше поширити свій вплив в ОРДЛО, вважають експерти з виборчого права.
"Чому порушення? Тому що виборчі дільниці однієї держави на території іншої держави можуть бути організовані тільки за згодою приймаючої сторони. Тобто в будь-якому випадку необхідна згода приймаючої сторони. З боку України дозвіл на відкриття ділянок в Донецьку і Луганську безумовно не буде", - пояснює аналітик Громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев.
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Паспортизація РФ в Криму і на Донбасі:
- Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив про те, що примусова паспортизація, яку проводить російська окупаційна влада на території Криму та окремих районів Донецької та Луганських областей (ОРДЛО), торкнулася близько 2,9 млн українців.
- Він уточнив, що близько 400 тисяч осіб пройшли примусову російську паспортизацію в окупованих районах Донбасу.
- Станом на 18 лютого кількість жителів тимчасово окупованих бойовиками районів Донецької та Луганської областей, яким росіяни видали паспорти РФ, перевищило 600 тисяч осіб, заявив керівник главку МВС Росії по Ростовській області Олег Агарков.
- Влада України не може автоматично позбавляти громадянства тих українців, які живуть в анексованому РФ Криму / тимчасово окупованих районах Донбасу і отримали російські паспорти, заявив депутат фракції Слуга народу Олександр Мережко.