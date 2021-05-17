Вибори до Держдуми в ОРДЛО: що відбувається на окупованих територіях

РФ організовує вибори в ОРДЛО / Reuters

На тимчасово непідконтрольних територіях України РФ агітує українців брати участь у виборах до Державної думи, які відбудуться у вересні.

На території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) Росія збирається відкрити виборчі дільниці. За інформацією правозахисників, зараз на непідконтрольній території вже формують агітаційні штаби російських партій, йдеться в матеріалі телеканалу Дом.

"Електорат" РФ в ОРДЛО: хто отримає право голосу

Кремль планує залучити до голосування громадян, які мають російські паспорти і які Москва намагається роздати якомога більшій кількості жителів непідконтрольних Україні територій.

"Електорату там на сьогодні 300 тис. Паспортів вони роздали більше 600 тис.з цих 635 тис. 30% точно не проголосує - це класика жанру. Ще близько 100-120 тис. - це неповнолітні. Залишається ось такий кількісний момент", - повідомив засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський.

Вибори до Держдуми на Донбасі: чим відповість Україна

Україна підніме питання про незаконне залучення жителів окремих районів Луганської та Донецької областей до голосування на виборах до російської Держдуми, заявив в ефірі телеканалу Дом радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

За його словами, це питання буде підніматися в ТКГ, а також на рівні ОБСЄ і ООН.

читайте такожНавіщо українцям з ОРДЛО дозволили голосувати на виборах до Держдуми"Сам факт видачі паспортів українським громадянам у порушення українського законодавства, а ще й залучення до голосування у виборах до парламенту держави-агресора - це кричуще порушення міжнародного права. Воно, звичайно, так просто не пройде для Російської Федерації", — підкреслив Арестович.

Він вважає, що такі дії Росії "є ще одним аргументом для збереження санкцій або, можливо, їх посилення".

Виборчі дільниці РФ в ОРДЛО: головна мета Москви

Відкриття виборчих дільниць Росії на території України без згоди Києва - пряме порушення міжнародних законів і спроба Кремля ще більше поширити свій вплив в ОРДЛО, вважають експерти з виборчого права.

"Чому порушення? Тому що виборчі дільниці однієї держави на території іншої держави можуть бути організовані тільки за згодою приймаючої сторони. Тобто в будь-якому випадку необхідна згода приймаючої сторони. З боку України дозвіл на відкриття ділянок в Донецьку і Луганську безумовно не буде", - пояснює аналітик Громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев.

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Паспортизація РФ в Криму і на Донбасі: