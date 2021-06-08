Викинули як сміття: в Одесі пацієнтів психлікарні санітари вивезли на кладовище

На одеському кладовищі знайшли трьох пацієнтів психдиспансеру / скріншот

В Одесі на кладовищі знайшли трьох пацієнтів місцевого психдиспансеру. Туди їх привезли санітари і залишили без їжі та води. Всі пацієнти недієздатні. Один з чоловіків паралізований, в іншого - ампутовані ступні.

У психіатричній лікарні підтвердили, що знайдені чоловіки — дійсно їхні пацієнти, яких виписали напередодні. При цьому там заперечують, що вивозили їх на кладовище, передає ТСН.

Всі троє мають хронічні психічні відхилення, але нині - у стадії ремісії. У диспансері сказали, що такі пацієнти не повинні лежати в стаціонарі. Мовляв, ними маютьопікуватися соціальні служби. Також натякнули, що пацієнти могли опинитися на кладовищі, оскільки там знаходиться церква, де підгодовують безхатьків. Втім, як неходячі люди дісталися кладовища в семи кілометрах від лікарні, у диспансері пояснити не можуть.

Самі пацієнти лікарні розповідають свою версію.

"Санітар (привіз, — ред.) Посадили в машину, привезли і поїхали. Один мене віз на візку, я у нього запитав "Ууди везете?", він відповів: "На розстріл", — розповів чоловік.

Його колега по нещастю додав, що санітари сказали, що нібито перевозять пацієнтів в інший центр, а привезли на кладовище.

Зараз чоловіків тимчасово прихистили в Одеському центрі реінтеграції безхатьків, але довго там вони перебувати не зможуть. Тим часом справою займається поліція. Правоохоронці мають з'ясувати, чи не порушили медики закон.

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