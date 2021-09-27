УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Вирахувала по блютуз": одеситка поскаржилася на головні болі сина через вакцинованого педагога

27 вересня 2021, 19:00

Жінка запевняє, що через бездротову мережу показує IP-адресу людини, яка зробила щеплення.

Школа
У мережі історію жінки підняли на сміх / REUTERS

В Одесі мати хлопчика поскаржилася на часті головні болі у сина. У цьому вона звинувачує вакциновану учительку.

Жінка стверджує, що аналогічна проблема нібито є і в однокласників її дитини.

"Син останнім часом почав скаржитися на головний біль. Спочатку я не звернула увагу, але коли це почало повторюватися на 2-й, 3-й день скарг і походу до медсестри, почала розбиратися, в чому проблема. І виявилося, голова болить у сина та інших однокласників, коли вони сидять біля вчителя на 1-2 партах і після спілкування поруч з учителем. У знайомих матусь аналогічна ситуація. Я підозрюю, що причина головного болю в учнів, вакциновані вчителі", - розповіла про свою проблему мати школяра.

false
Скріншот: instagram.com/odessa_hello/

Жінка зазначила, що вакцинованих педагогів вона "вирахувала по блютуз", — нібито через бездротову мережу показує IP-адресу людини, яка зробила щеплення.

false
Скріншот: instagram.com/odessa_hello/

Також вона поцікавилася у користувачів мережі, що робити в такій ситуації, і як "захистити" дитину.

Реклама

Історія одеситки, м'яко кажучи, здивувала українців.

"А WiFi ще діти не ловлять від вчителя?", "Господи. Тільки не кажіть їй за вежі 5G. Може вчитель голосно говорить, або духи у неї їдкі. Так, піду перевірю себе на блютуз, може зможу себе використовувати замість колонки", "Цікаво коли і як нам (вакцинованим) будуть приходити оновлення і як? Сподіваюся не знадобиться гніздо та кабель", - писали в коментарях під постом.

Варто нагадати, що в Україні чиновників і вчителів хочуть включити до переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. У разі відмови або ухилення від вакцинації від COVID-19 їх будуть усувати від роботи.

Автор: Сергій Кущ
viber
вакцинація новини Одеси
Зараз ви переглядаєте новину «"Вирахувала по блютуз": одеситка поскаржилася на головні болі сина через вакцинованого педагога». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Воздвиження Хреста Господнього 2021: привітання і картинки до святаВоздвиження Хреста Господнього 2021: привітання і картинки до свята Керує всім цим злісний Карлик Ніс і його дерев'яні солдатиКерує всім цим злісний Карлик Ніс і його дерев'яні солдати Втома: найкращі вітаміни, які можна приймати, якщо ви весь час втомлюєтесяВтома: найкращі вітаміни, які можна приймати, якщо ви весь час втомлюєтеся Зеленський зробив ризикований крок у бік мстивого СиліконовогоЗеленський зробив ризикований крок у бік мстивого Силіконового Календар магнітних бур в жовтні 2021: найнебезпечніші дніКалендар магнітних бур в жовтні 2021: найнебезпечніші дні

Останні новини

16:38

У Росії з розмахом відсвяткували відкриття обшитої жерстю альтанки: "Здійснилася мрія"

16:30

Названо найкорисніший у світі хліб: готувати всього 20 хвилин Відео

16:08

У Чернігові жінка судиться з сусідкою, яка топить її котячими виділеннями

16:03

Джошуа кидає виклик Усику: бій-реванш відбудеться вже взимку 2022 року Відео

16:02

"Велике будівництво": в Одесі за програмою Зеленського відреставрували театр ім. Василька

Реклама
15:56

"Мама все вирішить": тіктокерші нахабно виправдалися за розгром орендованого житла в Одесі Відео

15:28

У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли незрівнянні штанні костюми в стилі 70-х Фото Відео

15:21

Як працюватимуть школи в "червоній" зоні і чи буде дистанційка: у МОЗ дали відповідь Відео

15:07

Саміт з Меркель в обмін на "поступки" щодо Донбасу: у Путіна вибухнули вимогою до України

15:00

Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків Зодіаку: службовий роман, випробування долі, успіх з грошима Відео

14:45

"Трошки хворі": Усик розповів, як оцінює тих, хто лає українських спортсменів за фото з росіянами Відео

14:42

За "злив" компромату проти нардепа Гео Лерос отримав $20 тис – експерт Відео

14:30

Віктор Павлік заговорив про дебют в "Танцях з зірками" наступного сезону: "Всяке може бути" Відео

14:19

Кулеба звинуватив Угорщину: виключила Україну зі схеми транзиту газу на вимогу РФ Відео

14:05

Михайло Поплавський: "ТікТок – це емоційний бізнес!" Фото Відео актуально

14:02

Прямі постачання газу з Росії в Україну: у Путіна оголосили про готовність до перемовин з Києвом

13:29

Кому з людей не можна пити зелений чай - пояснення дієтолога

13:14

Ціна на газ у Європі побила історичний рекорд: Газпром різко обрубав постачання палива до країн ЄС Відео

13:05

Чи враховується кредитна історія при оформленні кредиту: фактори впливу реклама

12:55

Екстремальні заморозки в жовтні: українців попередили про дубак і назвали дати Відео

Реклама
12:20

Тітушки Киви та "зламаний" хребет: нардепа від ОПЗЖ звинуватили в замовленні нападу на ветерана АТО Відео

12:11

В Одесі з різницею в півгодини від коронавірусу померли чоловік і дружина

12:06

Календар магнітних бур в жовтні 2021: найнебезпечніші дні Відео

11:57

"Велике будівництво" Зеленського зведе у Кривому Розі сучасний 25-метровий басейн

11:41

"Газова війна" Києва та Будапешта: у МЗС терміново викликали "на килим" угорського посла Відео

11:36

Висіла й дригала ногами: у Житомирі коп врятував жінку, яка мало не стрибнула з балкона на 12 поверсі Відео

11:13

Угорщина викликала посла України через невдоволення угодою Будапешта з Газпромом Відео

10:57

В авто дитина, що вмирає: в Одесі копи врятували хлопчика, який задихався, домчавши до лікарні Відео

10:56

У Кривому Розі школярка потрапила до лікарні через булінг з боку директорки: всі подробиці Відео

10:38

"Це удар, і ми відповімо": Кулеба жорстко відреагував на угоду Угорщини з російським Газпромом

10:35

Через Росію Україна скоро зовсім забуде про Донбас Погляд

10:23

На Кіровоградщині машиністи смажили яєчню на лопаті прямо в топці локомотива Відео

10:10

В анексованому Криму тигр відкусив палець однорічній дитині

09:58

Потопи, пожежі та посуха: вчені попередили про катастрофічну зміну клімату Відео

09:42

В Україні гречка подорожчає мінімум на 20-30% - експерти

09:41

"Білявка номер один": Віра Брежнєва ефектною червоною сукнею підкреслила пишний бюст

09:28

Бус протаранив дві вантажівки: в результаті жахливої ДТП на Миколаєвщині 11 поранених і загиблих

08:53

"Відмазуватимуть": у Мелітополі п'яний коп протаранив авто, а потім "підставив" дружину

08:40

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків Зодіаку: борги, старі проблеми або вдалі покупки

08:21

Кількість нових COVID-випадків в Україні за добу зросла вдвічі - свіжа статистика МОЗ Відео

Реклама
08:06

Субсидії на опалення для пенсіонерів: за який період і які доходи враховуються

07:10

План України і крах ПП-2: у Нафтогазі нагадали наступнику Меркель про обіцянку щодо труби Газпрому Відео

07:00

Астрологічний прогноз на жовтень-2021: чим потішить і чим засмутить екватор осені Відео

06:48

На українців чекають холодні ночі з заморозками до -5: синоптик уточнила прогноз погоди до кінця вересня Відео

06:15

Підйом союзників України і нова коаліція у Німеччині: експерт пояснив підсумки виборів до Бундестагу Відео

06:14

Меркель 2.0 з акцентом на Росію: чого чекати від нового канцлера Німеччини Погляд

05:51

Прикмети на 28 вересня: що не можна робити в день Микити Відео

05:20

Лікар назвав найнебезпечнішу консервацію для організму Відео

04:58

Медики вказали на небезпечний наслідок несприйнятливості тіла до інсуліну

04:39

Потужний циклон розігріє Україну до +26: коли та де вріже літня спека Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти