"Вирахувала по блютуз": одеситка поскаржилася на головні болі сина через вакцинованого педагога

У мережі історію жінки підняли на сміх / REUTERS

В Одесі мати хлопчика поскаржилася на часті головні болі у сина. У цьому вона звинувачує вакциновану учительку.

Жінка стверджує, що аналогічна проблема нібито є і в однокласників її дитини.

"Син останнім часом почав скаржитися на головний біль. Спочатку я не звернула увагу, але коли це почало повторюватися на 2-й, 3-й день скарг і походу до медсестри, почала розбиратися, в чому проблема. І виявилося, голова болить у сина та інших однокласників, коли вони сидять біля вчителя на 1-2 партах і після спілкування поруч з учителем. У знайомих матусь аналогічна ситуація. Я підозрюю, що причина головного болю в учнів, вакциновані вчителі", - розповіла про свою проблему мати школяра.

Скріншот: instagram.com/odessa_hello/

Жінка зазначила, що вакцинованих педагогів вона "вирахувала по блютуз", — нібито через бездротову мережу показує IP-адресу людини, яка зробила щеплення.

Скріншот: instagram.com/odessa_hello/

Також вона поцікавилася у користувачів мережі, що робити в такій ситуації, і як "захистити" дитину.

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Історія одеситки, м'яко кажучи, здивувала українців.

"А WiFi ще діти не ловлять від вчителя?", "Господи. Тільки не кажіть їй за вежі 5G. Може вчитель голосно говорить, або духи у неї їдкі. Так, піду перевірю себе на блютуз, може зможу себе використовувати замість колонки", "Цікаво коли і як нам (вакцинованим) будуть приходити оновлення і як? Сподіваюся не знадобиться гніздо та кабель", - писали в коментарях під постом.

Варто нагадати, що в Україні чиновників і вчителів хочуть включити до переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. У разі відмови або ухилення від вакцинації від COVID-19 їх будуть усувати від роботи.