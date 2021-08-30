Вигнала дітей: Укрзалізниця оскандалилася через працівницю вокзалу в Запоріжжі

Співробітниця вокзалу розбудила дітей задовго до часу відправки, і заявила, що спати в залі не можна.
У Запоріжжі співробітницю Укрзалізниці покарали за те, що вона не давала відпочивати дітям в платному залі підвищеного комфорту.
Як передає прес-служба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, працівницю вокзалу звільнили з посади, а ще двох, притягнули до дисциплінарної відповідальності.
"Під час перевірки встановлено, що працівником залізниці необґрунтовано перевищено свої повноваження та вимоги технологічного процесу роботи вокзалу станції Запоріжжя 1. Даний співробітник звільнений з посади... Двох працівників вокзалу, які не вплинули на вирішення конфліктної ситуації притягнуто до дисциплінарної відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, в липні жінка з двома дітьми намагалася відпочити в платному залі підвищеного комфорту в очікуванні поїзда. Відправка поїзда повинна була бути о 3:55, діти втомилися і заснули.
Співробітниця вокзалу розбудила дітей задовго до часу відправки, заявивши, що спати в залі не можна.
Мама дітей попросила співробітницю вокзалу показати, де в правилах написано, що діти не можуть спати в кімнаті відпочинку.
На що нічого виразного жінка відповісти не могла, лише вказувала, що знімати її права не мають, погрожувала викликати охорону.
"Діти прийшли сюди сидіти, відпочивати. Не спати. А вони у вас сплять", - заявила співробітниця Укрзалізниці.
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Нагадаємо, нещодавно з поїздом Львів-Маріуполь стався курйоз. Прямий у вагоні пасажирів застав дощ. Опади протекли крізь дах і залили речі.
Також раніше на Придніпровській залізниці хулігани кинули камінь в кабіну поїзда, що рухається. Він потрапив прямо в око машиністу. В результаті чоловік отримав серйозну травму і частково позбувся зору.