Вигнали з дому: у Запорізькій області хаскі помирає на могилі свого господаря

Собака вмирає на могилі свого господаря / pixabay

У Запорізькій області на кладовище одного з сіл Мелітопольського району виявили кинуту собаку породи хаскі.

Як розповіла волонтер Світлана Савченко, у собаки помер господар, а сусіди просто вигнали пса на вулицю, і він пішов жити на кладовище.

"Без сліз розповісти про цього хлопця не можна. Помер господар і собака стала жити на кладовищі. Хаскі розумний, великий, але дуже худий. Допоможіть, будь ласка, йому вижити і знову стати домашнім улюбленим хлопчиком", — звернулася до небайдужих Світлана Савченко.

Як каже зоозахисниця з Мелітополя Лариса, вони приїжджали в Семенівку і хотіли забрати собаку в Мелітополь і підшукати для неї нового власника, але пес не дається в руки, пише ТСН.

За її словами, їй вдалося заманити його у вольєр, втім, хаскі швидко з нього вибрався і втік.

"Видно, що собака розумний, неагресивний і доброзичливий. Він підходить. Ніякої агресії з його боку немає. Зрозуміло, що він не для квартири, а ось в приватному будинку міг би відчувати себе добре", - розповіла Лариса.

Зараз волонтери шукають вірному хаскі нового господаря.

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