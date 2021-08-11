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Іван Виговський став новим очільником поліції Києва замість Андрія Крищенка

11 серпня 2021, 13:02

Іван Виговський замінить на своїй посаді Андрія Крищенка, який пішов у відставку.

Іван Виговський
Призначення Виговського підтвердив Крищенко, який раніше пішов у відставку з посади начальника поліції Києва / Нацполіція

Глава Нацполіції у Полтавській області Іван Виговський призначений начальником поліції Києва. Він замінить Андрія Крищенка, який відправився у відставку та обіймав цю посаду з 2015 року. Про це Крищенко особисто заявив журналістам.

У коментарі кореспонденту Сьогодні він розповів про те, що Виговський дійсно призначений новим начальником поліції Києва, а сам Крищенко звільнився з правоохоронних органів.

"Я подав у відставку, все колись закінчується...тільки но глава МВС представив Івана Виговського керівником поліції Києва", - підкреслив колишній начальник столичного главку.

Що відомо про Івана Виговського

Іван Виговський - полковник МВС. Він народився 26 березня 1980 року у Житомирській області. У правоохоронних органах працює з 1999 року. Кар'єра поліцейського почалася з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу МВС України у Миколаївській області. У 2003 році Виговський закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

У період з 2015 по 2016 рік Виговський був головою Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Миколаївській області. З 2016 року був на посаді заступника начальника Головного управління – керівника слідчого управління ГУНП у Миколаївській області.

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14 лютого 2020 року був призначений на посаду начальника поліції у Полтавській області.

Відставка Андрія Крищенка

У четвер, 5 серпня, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що керівник столичної поліції Андрій Крищенко написав заяву про відставку. Журналісти розтиражували дані відомості з посиланням на свої джерела в Міністерстві внутрішніх справ і оточенні Крищенка.

Пізніше в Головному управлінні Національної поліції Київської області заявили, що Андрій Крищенко офіційно залишається головою столичної поліції, а всі підрозділи продовжують роботу в штатному режимі.

10 серпня журналісти дізналися про те, що голова Нацполіції Полтавської області, полковник поліції Іван Виговський стане новим керівником поліції Києва. Як вказували ЗМІ, він приступить до виконання своїх обов'язків після Дня Незалежності України.

11 серпня Андрій Крищенко заявив, що подав заяву про відставку з поста глави поліції Києва. Його рапорт вже затвердили в МВС.

новини Києва поліція Андрій Крищенко
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