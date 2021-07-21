"Тариф на світло для українців підвищать": у Нацкомісії з енергетики пояснили, чому

У Нацкомісії з енергетики пояснили чому не уникнути підвищення тарифів на світло / УНІАН

У влади України немає іншого виходу, окрім як порівнювати поступово тариф на електроенергію для споживачів і промисловості. І вже незабаром має бути прийнято рішення про механізм. Про це розповів в інтерв'ю Керівник Нацкомісії з енергетики Валерій Тарасюк, повідомляє Економічна правда.

За його словами, зараз чиновниками обговорюються різні сценарії. Але точно після підвищення тарифів державою забезпечуватиметься адресна допомога вразливим споживачам.

"Це великий самообман, коли ми вважаємо, що людина, яка платить за електроенергію менше, дійсно отримує від цього якусь користь", - заявив Тарасюк.

Чиновник додав, що жоден з можливих сценаріїв, крім приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів і одночасної адресної допомоги споживачам, які цього дійсно потребують, регулятор не може вітати.

"Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося зовсім небагато", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 28 грудня минулого року український Кабінет Міністрів скасував пільговий тариф на світло в розмірі 90 копійок / кіловат-годину на перші 100 кіловат-годину для побутових споживачів.

Як заявляв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, з 1 січня 2021 року весь обсяг спожитої електроенергії побутові споживачі будуть оплачувати за єдиним тарифом - 1,68 грн за кіловат-годину.

Пізніше Рада схвалила у другому повторному читанні законопроект №2458. Закон передбачає введення абонплати на всі комунальні послуги, крім електроенергії. Зокрема, абонплата на воду та опалення складе близько 32,19 грн, на сміття – в межах 15,2 грн.