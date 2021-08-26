Змусила ломка: на Херсонщині пасажир так захотів покурити, що мало не підірвав автобус

Псевдотерорист просто хотів покурити / НПУ

Кричущий випадок стався в рейсовому автобусі, що прямував з курортного селища Лазурне в місто Кам'янське Дніпропетровської області. Поблизу міста Берислав спалахнув конфлікт, в ході якого один з пасажирів словесно погрожував людям підірвати їх гранатою.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, налякані пасажири викликали копів.

"Вчора, 25 серпня, близько 15:00 на лінію "102" подзвонив водій рейсового автобуса "Мерседес Спринтер" і розповів, що в автобусі знаходяться 26 пасажирів, серед яких агресивно налаштований пасажир, який висловлює словесні погрози підірвати гранату, хоча ніякого підозрілого предмета в руках у нього немає. Також водій повідомив, що через 5 хвилин буде на автостанції в м. Берислав", - зазначено в повідомленні.

По прибуттю на виклик правоохоронці не знайшли у чоловіка жодного підозрілого предмета. А виявився порушником 51-річний житель Дніпропетровської області, який їхав з відпочинку додому. Єдине - у нього були явні ознаки алкогольного сп'яніння. За словами псевдотерориста, він просто хотів покурити, а водій відмовився зупинитися.

Однак копи склали на нього протокол. Тепер йому доведеться заплатити штраф за двома статтями.

Нагадаємо, біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая у столиці Афганістану Кабулі прогримів потужний вибух. Більш того, через малу кількість часу в найбільшому місті країни прогримів ще один вибух. ЗМІ пишуть, що трагедія трапилася біля готелю Baron, де зупиняються англійці.