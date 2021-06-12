Випив, закусив і заснув: на Черкащині господиня застукала злодія на власній веранді

Злодія затримали, але допит довелося відкласти, оскільки чоловік був п'яний/ скріншот

У Черкаській області злодій заснув на місці злочину. Його розбудила господиня, яка повернулася додому та побачила незграбного злочинця на своїй веранді. Він був одягнений у кілька курток і штани, які знайшов у будинку, поруч лежала книга із саморозвитку, яку злочинець почав читати. Крім того, грало радіо.

Грабіжник встиг винести у двір техніку, але побачив у будинку їжу і спиртне, тому випив, поїв і ліг спати, передає ТСН.

"Дивлюся - відкрита хвіртка, дивлюся - мої речі лежать на землі, моя пила, мої кабелі, болгарка ... Я не можу зрозуміти, що відбувається. Підходжу, відкриваю прочинені двері, заглядаю - а мій грабіжник лежить п'яненький", - розповіла Олена Безлюда.

Жінка підозрює, що злодій пробрався в будинок ще за три дні до того, як його виявили. Спочатку він обчистив літню кухню, а потім розбив вікно і заліз у будинок.

На світанку приїхала господиня, а незабаром під'їхали і поліцейські. Чоловік був п'яний, тому допитати його вдалося набагато пізніше. Грабіжник, який заснув на місці злочину, приїхав з Київської області та раніше вже був засуджений за крадіжку.

До слова, випадки, коли злодії залишалися на місці злочину, трапляються нерідко. Наприклад, два роки тому у Львові злодій пробрався в квартиру, коли там була господиня, встиг зібрати чужі речі, але вирішив прийняти душ. Рік тому на Закарпатті грабіжник намагався сховатися від охоронців через димохід і застряг.

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