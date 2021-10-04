Випивали і підтримували будь-який "двіж": заарештовані всі підозрювані в смертельному побитті копа

Суд Чернігова 4 жовтня заарештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського. Під час досудового розслідування вони перебуватимуть у СІЗО.

Як повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, дії чотирьох нападників кваліфіковано за п.12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Вчинок ще одного фігуранта кримінальної справи кваліфікований як грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 186) КК України.

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Що кажуть близькі про вбивство поліцейського

Про те, що хлопці не проти спиртного, розповіла знайома нападників.

"Так, вони з друзями випивали. Але сам Діма (підозрюваний у злочині, - ред.) пив небагато. За весь час жодного разу не бачила його сильно напідпитку. В якому він стані був того вечора, невідомо. Сам по собі він спокійний, активний. Ходив в спортивний зал. Завжди за будь-який двіж. Але перед тим, як щось робив, думав. Він хороший, розумний хлопець. Я не очікувала від нього такого, всі знайомі в шоці", - розповіла знайома підозрюваного Олександра, передає ТСН.

Що відомо про загиблого і потерпілого

За словами дружини загиблого поліцейського, другий потерпілий - близький друг сім'ї. Зараз він перебуває в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

"Знаю, що він у лікарні. Людина сама на себе не схожа. Почався конфлікт в супермаркеті - це поки вся інформація, яка у мене є. Я нічого зараз не можу дізнаватися. Прийду в себе, буду всіх слухати. Подробиці для мене - це біль", - сказала ТСН дружина поліцейського Вероніка Єрохіна.

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У загиблого чоловіка залишилися двоє маленьких дітей.

"Він був найкращим батьком наших дітей. Розуміючим чоловіком. Завжди хотів, щоб діти ні в чому не потребували. Все для них. І багато сімейних планів... бажання... Великих надій", - додала Вероніка Єрохіна.

Раніше повідомлялося, що в Чернігові стався конфлікт між двома правоохоронцями і групою невідомих. У ніч на суботу, 2 жовтня, перехожі виявили тіло одного з копів - капітана поліції. Поруч з ним в несвідомому стані перебував ще один правоохоронець, теж капітан - його доставили в реанімацію.

У обох поліцейських були травми голови. За словами очевидців, на місці НП було багато крові.