Випускники шкіл зможуть обирати форму оцінки своїх знань

Випускникам надали право вибору в оцінка знань / REUTERS

Сьогодні парламент надав право вибору випускникам щодо оцінки їхніх знань - нардепи схвалили відповідний законопроект №5014 у вівторок, 13 квітня.

"За" проголосували 298 парламентаріїв.

Очікується, що закон дозволить мінімізувати ризики захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19) при оцінці результатів навчання учнів (студентів), які завершують отримання повної загальної середньої освіти.

Документ надає учням (студентам) право вибору виду оцінки їхніх результатів навчання шляхом або річного оцінювання, або державної підсумкової атестації або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

ЗНО в Україні - про що повідомлялося раніше: