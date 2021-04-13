Випускники шкіл зможуть обирати форму оцінки своїх знань

Документ надає учням (студентам) право вибору виду оцінки їх результатів навчання шляхом або річного оцінювання.
Сьогодні парламент надав право вибору випускникам щодо оцінки їхніх знань - нардепи схвалили відповідний законопроект №5014 у вівторок, 13 квітня.
"За" проголосували 298 парламентаріїв.
Очікується, що закон дозволить мінімізувати ризики захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19) при оцінці результатів навчання учнів (студентів), які завершують отримання повної загальної середньої освіти.
Документ надає учням (студентам) право вибору виду оцінки їхніх результатів навчання шляхом або річного оцінювання, або державної підсумкової атестації або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
ЗНО в Україні - про що повідомлялося раніше:
- Пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та Чернігівській області перенесли на два тижні через припинення руху громадського транспорту у зв'язку з карантинними обмеженнями.
- Глава Міністерства освіти Сергій Шкарлет розповів про плани вже в найближчому майбутньому трансформувати ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання) для абітурієнтів.
- У Києві можуть змінити графік навчання учнів випускних класів шкіл, завершивши навчальну програму в квітні. Останній місяць навчального року травень пропонується присвятити підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), повідомили в Департаменті освіти Київської міської державної адміністрації.
- У Департаменті пропонують ревізувати навчальні програми і завершити вивчення нового матеріалу для випускників 11-х класів до кінця квітня. А в травні учнів пропонується розбити на групи і проводити консультації перед ЗНО.
Автор: Катерина Трохимчук