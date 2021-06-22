Вирізано серце і легені: спливли моторошні деталі замаскованого під пожежу вбивства на Київщині

Пожежа в Білогородці Київської області / ДСНС

Загиблому чоловікові, якого в понеділок знайшли на місці пожежі в п'ятиповерхівці в Білогородці Київської області, нанесли кілька ножових поранень.

Після ножових поранень чоловікові вирізали серце і легені, після чого труп облили легкозаймистою речовиною і підпалили, йдеться в повідомленні каналу Україна 24.

Підозрюваного у цьому злочині вже затримали, зараз він у СІЗО. Це чоловік 1978 року, мотиви звірячого вбивства поки невідомі. Зараз йому готуються вручити підозру.

У будинку працює спеціальна комісія, вони оглядають місце інциденту, щоб оцінити масштаби збитку.

Як уточнив ТСН начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Небитов, у жертви також було перерізано горло. Крім того, у нього три удари в груди ножем і вирізане серце.

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У вбивстві підозрюють моряка далекого плавання. Зараз він затриманий і бере участь у слідчих діях, які проводять правоохоронці, додає РБК-Україна.

Нагадаємо, 21 червня в селі Білогородка під Києвом в результаті вибуху в 5-поверховому будинку постраждали 8 осіб.

Вибух з подальшим горінням стався о 13: 20 у квартирі на третьому поверсі. Пожежа поширилася на четвертий, п'ятий поверхи і покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, в квартирі зруйновані вікна. Також в результаті пожежі постраждали вісім квартир на п'ятому поверсі і по дві квартири на четвертому і третьому поверхах.

Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.

Дві людини були госпіталізовані, з них одна дитина 2008 року народження; 6 осіб після огляду лікарями відмовилися від госпіталізації.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Бучанської райдержадміністрації на позачерговому засіданні кваліфікувала пожежу як надзвичайну ситуацію місцевого рівня.