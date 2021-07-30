Вирубали ударом в голову: у Києві в супермаркеті жорстоко побили охоронця

У Києві побили охоронця супермаркету / kyiv.npu.gov.ua

В Києві відвідувач супермаркету побив охоронця. Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Напад стався в одному з супермаркетів Голосіївського району, потерпілого госпіталізували в стаціонар, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Керівник Голосіївського управління поліції Вікторія Давиденко-Лісогубенко розповіла, що по прибуттю правоохоронці опитали свідків, переглянули відео з камер відеоспостереження і встановили, що 58-річний охоронець магазину зробив зауваження двом покупцям, які взяли товар і не хотіли за нього розраховуватися

"Під час конфлікту один з хлопців підійшов до чоловіка і кулаком наніс удар в голову, від чого охоронець втратив рівновагу і впав. Далі з місця скоєння злочину відвідувачі втекли. Свідки інциденту викликали швидку допомогу. Постраждалого медики невідкладно госпіталізували до лікарні.

/ kyiv.npu.gov.ua

Оперативники встановили особу зловмисника та затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 22 - річний місцевий житель", - повідомила вона.

Реклама

Слідчий Голосіївського управління поліції повідомив затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі районний суд вирішує питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Житомирщині 14-річна дівчина по-звірячому вбила однокласника канцелярським ножем. Як повідомляють поліцейські, останнім часом у дівчини з убитим юнаком були в крайньому ступені гострі і дуже неприязні стосунки.

Раніше в Черкасах співробітники поліції затримали вагітну жінку, яка вбила свою подругу через борги за комунальні послуги.