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"Вийшла купити суміш": у Кіровоградській області авто на швидкості розчавило маму трьох дітей

1 вересня 2021, 17:47

Автомобіль на швидкості вилетів на тротуар, збив кришку люка, потім вдарив людину, врізався в будівлю і полетів ще на 20 метрів.

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Страшна аварія у Світловодську / скріншот

У Кіровоградській області, в місті Світловодськ, рано вранці водій легковика виїхав на тротуар і збив 27-річну матір трьох дітей.

Як повідомляє ТСН, некероване авто не зупинила навіть стіна торгового комплексу, в якому легковик ледь не пробив дірку.

Уламки легковика і шматки будівлі виявилися розкидані навколо торгового центру.

Все сталося близько 4 ранку. Автомобіль Мазда летіла з шаленою швидкістю, кажуть свідки аварії, і перед зіткненням навіть не гальмувала.

"Машина набирала розгін такий, був ранок тихо і пішла як на форсаж. А потім такий удар і все затихло ...",- каже свідок.

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Машина влетіла в молоду жінку, що стояла біля терміналу на стіні торгового центру. Мати трьох дітей, молодшому з яких всього місяць, вийшла з дому рано вранці, щоб купити дитяче харчування. У лікарню постраждалу привезли вже в агонії.

"У вкрай важкому стані з травмою, яка не сумісна з життям привезли в реанімаційне відділення, але незважаючи на реанімаційні заходи, врятувати життя її не вдалося", - розповідає головний лікар закладу.

У Мазді було п'ять чоловік. Двом з них - водієві і пасажиру - знадобилася медична допомога. Однак їхні травми життю не загрожують, кажуть медики. Адвокат жінки-водія від коментарів відмовився.

Правоохоронці заявили, що більш детально про обставини та причини аварії зможуть говорити після проведення експертиз.

"Кров і сеча взяті на аналіз, буде проведено ряд експертиз і буде встановлено, чи перебувала водій за кермом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння", - зазначили в поліції.

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Автомобіль зараз готуються доставити в обласний центр для проведення експертизи чи був він справний. Водієві завтра обиратимуть запобіжний захід. Правоохоронці просять для неї два місяці утримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно з поїздом Львів-Маріуполь вже був курйоз. Прямий у вагоні пасажирів застав дощ. Опади протекли крізь дах і залили речі.

Також раніше на Придніпровській залізниці хулігани кинули камінь в кабіну поїзда, що рухався. Він потрапив прямо в око машиністу. В результаті чоловік отримав серйозну травму і частково позбувся зору.

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ДТП
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