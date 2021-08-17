Постріл у груди: опубліковано нове відео з кадрами загибелі Павлова

З'явилося нове відео з кадрами загибелі Костянтина Павлова / скріншот

У Мережі з'явилося нове відео, на якому зафіксовано момент самогубства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

На кадрах, поширених Telegram-каналом Demonkr, мер Кривого Рогу Костянтин Павлов сидить, а потім стріляє собі в груди і валиться на підлогу.

Відзначимо, що момент загибелі Павлова зафіксований приблизно на 30-й секунді ролика.

Раніше стали відомі деталі листування мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, яку він вів незадовго до своєї загибелі.

Павлов листувався з кимось в останні хвилини життя в месенджері Telegram, але стер всі повідомлення. Тепер правоохоронці намагаються встановити, ким був його співрозмовник.

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Як розповіло джерело видання в Криворізькій поліції, на думку слідчих, чиновника поставили перед якимось вибором.

Загибель Костянтина Павлова

Нагадаємо, в неділю, 15 серпня, в селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Тіло Павлова знайшли на веранді будинку. Поруч була рушниця.

Відзначимо, в поліції порушити кримінальну справу через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті, повідомив прес-секретар поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення в поліцію надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - сказала вона.