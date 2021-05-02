Військовий ЗСУ, який вистрілив у голову товариша по службі, наклав на себе руки

На Миколаєві знайшли труп військового ЗСУ / mk.npu.gov.ua

В Очакові Миколаївської області у канаві біля сміттєзвалища знайшли труп чоловіка у камуфляжній формі.

Як розповіли у відділі комунікації поліції Миколаївської області, за попередніми даними, знайдений мертвим чоловік вчинив самогубство.

Поруч з тілом були знайдені ніж і пістолет, а на руках і шиї небіжчика були виявлені характерні пошкодження у вигляді порізів.

У поліції уточнили, що загиблим виявився 26-річний військовослужбовець, підозрюваний у замаху на вбивство колеги-військового.

Замах стався вранці 23 квітня. Військовослужбовець був важко поранений в голову. Стрілець встиг сховатися. Поліція запідозрила в злочині ще одного військовослужбовця і оголосила його в розшук.

Додамо, що поруч з тілом покійного була виявлена передсмертна записка.

/ mk.npu.gov.ua

"Кожному по заслугах його. 50%", - написано в передсмертній записці.

/ mk.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаєві солдат ВСУ завдав жорстокі побої жінці-водієві тролейбуса.

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