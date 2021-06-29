Витягали з пожежі: на Житомирщині у підлітків в руках вибухнув газовий балон

Хлопці отримали термічні опіки та потрапили до лікарні / Facebook

На Житомирщині у селі Соболівці 28 червня постраждало двоє підлітків, в руках у яких вибухнув балон з газом.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції Житомирської області, подія трапилася в одному з домогосподарств місцевої 61-річної жительки. Там загорілася господарська споруда. Пожежу домочадці намагалися загасити самостійно.

Зокрема, онук господині будинку, 15-річний житель столиці, і його друг, 13-річний місцевий житель, витягали з палаючого приміщення балон з газом. Він вибухнув, в результаті чого обидва підлітки отримали термічні опіки і потрапили в спеціалізоване відділення обласної лікарні.

Нагадаємо, минулого року в місті Газіантеп на півдні Туреччини в медустанові вибухнув кисневий апарат. Загинули 8 пацієнтів з коронавірусом.

Вибух стався у відділенні інтенсивної терапії для хворих з коронавірусом в лікарні університетського госпіталю Газіантепа. Вік загиблих становить від 56 до 85 років.

Додамо, 7 лютого, у Чернівцях сталася НП - у приміщенні торгового центру Майдан прогримів вибух. В результаті повилітали вікна і пошкодилося саме приміщення. Вибух стався в складському приміщенні на третьому поверсі торгового центру. Причина вибуху поки не встановлена.

За непідтвердженою інформацією, можливо, всередині торгового центру вибухнув газовий балон.