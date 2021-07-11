Вивозять тачками: українські туристи на Азовському морі страждають від навали небезпечних медуз

Медузи заполонили Азовське море / скріншот

У Запорізькій області в селі Приморський Посад на березі Азовського моря справжня навала медуз.

Як кажуть відпочиваючі туристи, цього року їх настільки багато, що їх збирають по всьому березі і вивозять тачками, куди їх скидають лопатою.

Однак медуз збирають самі відпочиваючі. Люди дістають їх з води і складають в купу.

Відео з пляжу в Приморському Посаді опублікували в місцевому Telegram-каналі Це Запоріжжя.

"У Прімпосаді з медузами не жартують", - так автори підписали ролик.

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При цьому відпочиваючих не значно бентежить велика кількість медуз у воді. Багато з них спокійно заходять в море і купаються з дітьми.

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У коментарях до посту деякі обурилися тим, що медуз викидають, таким чином вбиваючи тварин, а не випускають назад в море подалі від пляжу.

Інші ж підтримали такий метод, адже медузи можуть боляче вжалити тих, хто приїхав відпочивати до моря.

Як раніше повідомляв Главред, в курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочиваючі скаржаться на незручності при купанні на пляжах. Туристами не дають спокою Морські блохи.

А в Києві в Русанівській затоці Дніпра вода придбала дивний вигляд і колір. Відповідні кадри публікують очевидці в соцмережах.

На записі видно, що чистий річковий потік змішується з каламутною глинистою масою.