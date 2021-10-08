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Ви знаєте, у кого є шанс отримати субсидію розміром у 10 тисяч гривень

8 жовтня 2021, 22:15

Субсидію в нашій країні вже оформили понад 2,5 мільйона громадян, і середній розмір допомоги складе близько 1900 - 2000 гривень на домогосподарство.

субсидія, Комуналка, нерухомість
Хто отримає субсидію розміром у 10 тисяч гривень / ru.slovoidilo.ua

Субсидію в нашій країні вже оформили більш ніж 2,5 мільйона громадян, і орієнтовно в цьому опалювальному періоді середній розмір допомоги складе близько 1900 - 2000 гривень на домогосподарство.

Але деякі громадяни зможуть отримати набагато більше, повідомили в пресслужбі Міністерства соціальної політики України.

В окремих випадках житлові субсидії можуть сягати суми в 5,7 або 10 тисяч гривень.

Це стосується, в першу чергу, багатодітних сімей, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

Куди звертатися для оформлення субсидії:

  • до представника територіальної громади або в ЦНАП,
  • в орган соціального захисту населення,
  • надіслати документи через Укрпошту,
  • онлайн на сайті Мінсоцполітики (для цього потрібно мати електронні засоби ідентифікації - цифровий підпис).

У відомстві також звернули увагу, що питання виплат субсидій на оплату житлово-комунальних послуг знаходяться "на постійному особливому контролі уряду і керівництва Міністерства соціальної політики". І напередодні старту опалювального сезону вони проводять постійний моніторинг ситуації з нарахування таких пільг у регіонах.

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Нагадаємо, раніше Главред писав, що Міністерство соціальної політики направило в регіони 1,1 млрд грн для виплати субсидій на ЖКП.

До банківських установ спрямували кошти в сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу. Повідомлялося, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці - травень і червень 2021 року.

У Мінсоцполітики розписали, кому доведеться повернути субсидії-2021. За словами керівника відомства Марини Лазебної, всього в Україні запустять три програми верифікації субсидій.

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