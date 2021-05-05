З'ясувалася причина смерті батька та сина, тіла яких знайшли в кар'єрі

У Черкаській області стався моторошний інцидент

У Черкаській області 34-річного чоловіка разом із батьком виявили в машині в кар'єрі села Ташлик, його задушили. При цьому причиною смерті 58-річного загиблого стало утоплення.

За інформацією Обозревателя, батько сам задушив свого сина, перед цим напоївши. Потім, щоб тіло не спливло, він прив'язав себе до сидіння, використовуючи додаткові ремені, і направив автомобіль в обрив. Вікна транспортного засобу були спеціально відкриті.

Батько перед суїцидом попереджав про свій намір знайомих. Втім, його слова не сприйняли всерйоз.

Чоловік навіть попрощався з продавцями на ринку, до яких він часто заходив. Також він говорив, що забере з собою сина, щоб той не обтяжував життя матері. Попередньо, 34-річний загиблий зловживав алкоголем, а 58 – річний-серйозно хворів.

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Перед інцидентом чоловіки поїхали прибирати могили родичів, відвідали два кладовища. Додому вони вже не повернулися.

Як уточнюється на сайті ГУ Національної поліції в Черкаській області, причини смерті жителів Сміли встановив розтин, оскільки судово-медичними експертами видимих тілесних ушкоджень і слідів насильницької смерті не було виявлено. Слідство у справі завершено.