З'ясувалися дата та час прощання з художником Олександром Ройтбурдом

Прощання з художником відбудеться 11 серпня в Одесі

У неділю, 8 серпня, помер відомий український художник Олександр Ройтбурд. Прощання з ним відбудеться в середу, 11 серпня, в місті Одеса, повідомляє сторінка Одеського художнього музею в Facebook.

"Прощання з директором Одеського художнього Олександром Ройтбурдом відбудеться 11 серпня о 10:00 у дворі музею", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в цей день музей не працюватиме.

Для тих же, хто не зможе бути присутнім на церемонії прощання особисто, буде організована трансляція в Facebook і YouTube.

Крім того, для бажаючих попрощатися з Ройтбурдом із Києва буде організований безкоштовний нічний автобус.

Олександр Ройтбурд-біографія

Олександр Ройтбурд народився в Одесі в 1961 році. У 1983 році закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту.

У 1993 році виступив співзасновником асоціації "нове мистецтво" (Одеса).

З 1993 року працював у ній арт-директором, з 1999 по 2001 рік – президентом. Працював директором галереї Марата Гельмана в Києві. Жив і працював у Києві та Одесі.

У грудні 2017-го переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею, який очолив навесні наступного року.

Незважаючи на опір чиновників, з успіхом обіймав цю посаду до останнього часу. Під час протистояння художника з міською владою, на підтримку Ройтбурда в Одесі збиралися тисячні мітинги.

Роботи артиста в різний час набували PinchukArtCentre (Київ), галерея МоМА (Нью-Йорк, США), художній музей університету Дюка (Дюрем, США), модерну Галеріа (Любляна, Словенія).

Олександр Ройтбуд був жорстоким противником політики української влади спрямованої на підтримку української мови та подолання наслідків русифікації: "Сьогодні влада думає, що шляхом мовної українізації, шляхом посилення праворадикальної ідеології, шляхом культу Бандери, вона консолідує націю. Я вважаю, це одна із найбільших їх помилок, це, навпаки, розколе націю".

Раніше Главред писав, що в неділю, 8 серпня, на 60-му році життя помер відомий український художник і керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.