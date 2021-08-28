З'ясувалося, чи будуть прищеплювати від коронавірусу дітей

У МОЗ пояснили, чому не будуть прищеплювати дітей / УНІАН

У МОЗ заявили про те, що поки не планують проводити масову вакцинацію дітей від коронавірусу через те, що зараз у пріоритеті вакцинація дорослого населення, заявив на зустрічі з журналістами міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, частка дітей серед хворих несуттєва.

"Ми проаналізували динамку захворюваності серед дітей, до 19 років, до моменту появи першого випадку "Дельта" в Україні і після. Ми бачимо, що частка дітей серед хворих несуттєва. Діти поки що не становлять навантаження на систему охорони здоров'я. Далі, якщо динаміка зростатиме, ми будемо знову переглядати всі дані і робити пріоритет на категорії 12+", - сказав міністр.

Штам Дельта в Україні-про що раніше писав Главред:

У Кременці Тернопільської області штам коронавірусу Дельта підтвердили у 9-місячної дитини. Його госпіталізували разом з матір'ю.

Епідеміологи прогнозують, що вже з наступного тижня в Україні кількість хворих коронавірусом почне відчутно зростати, заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, в Україні вже зафіксовано понад 300 випадків інфікування штамом Дельта.

Тим часом вчені пояснили, чи можна заразитися штамом Дельта від вакцинованих.