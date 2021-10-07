З'ясувалося, чи загрожує Києву локдаун та як працюватиме транспорт

Влада Києва поки не має наміру вводити карантин / УНІАН

Влада Києва поки не розглядає питання локдауна, однак, ситуація з коронавірусом у столиці погіршується. Місто продовжує підготовку до введення спецпропусків на транспорт, повідомляє пресслужба Офіційного порталу Києва.

Попри "жовтий" рівень епіднебезпеки, сьогодні в Києві спостерігається погіршення ситуації навколо захворюваності коронавірусом. Щодня в місті реєструється до тисячі нових випадків зараження.

"Зростає швидкість заповнення медустанов, на жаль, 98% важких хворих у лікарнях не були вакциновані. Щеплення - на сьогодні один із головних факторів для того, щоб не дійти до критичного, "червоного" рівня епіднебезпеки. Без активної підтримки бізнесу в питаннях масової вакцинації, інформування киян про її важливість місто не впорається", - зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Згідно з офіційними даними, станом на сьогодні в Києві зробили понад 1,8 млн щеплень, а "зелений" сертифікат про повний курс вакцинації отримали понад 920 тисяч киян.

Кулеба, зі свого боку, звернувся до керівників столичних бізнесів, щоб ті стимулювали свої колективи до вакцинації, щоб запобігти посиленню карантину.

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Незважаючи на те, що КМДА не розглядає питання локдауну, втім Київ зараз готовий до погіршення епідситуації і продовжує приймати заявки на спецпропуски до транспорту від підприємств і ФОПів.

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"Заявку на отримання спецпропусків може подати будь-яке підприємство. Для позитивного рішення потрібно обґрунтувати критичну необхідність роботи підприємства в період жорсткого карантину. В першу чергу, право на проїзд отримають працівники критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста", – зазначив Кулеба.

12 областей ризикують опинитися в помаранчевій зоні

За свіжими даними Українського МОЗ, станом на сьогодні, 7 жовтня, 12 областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Так, в помаранчеву зону епідемічної небезпеки потрапляють Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Полтавська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька область.

При цьому в деяких регіонах спостерігається навіть "червоний" рівень динаміки covid-госпіталізацій. Найгіршою є ситуація в Херсонській області-62.2%, Полтавській - 58.3% та Київській – 54.6%.