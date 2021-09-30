З'ясувалося, як українцям безкоштовно лікуватися в приватних клініках

Українці можуть безкоштовно обслуговуватися в приватних клініках / Reuters

Громадяни України можуть безкоштовно обслуговуватися в приватних клініках за програмою медгарантій.

У Національній службі здоров'я, який підпорядковується МОЗ, розповіли, як це зробити, і за які послуги можна не платити. Питання медичної допомоги на безоплатній основі в приватних установах обговорювалося на пресбрифінгу НСЗУ.

Отримати безкоштовно медичну допомогу пацієнти можуть в приватних медустановах, що мають договір з НСЗУ.

На сьогодні 271 приватний медзаклад і понад 500 лікарів-ФОП мають такі домовленості.

"Це майже 25% постачальників медичних послуг, які працюють з НСЗУ. Всі вони надають медпослуги безоплатно і в повному обсязі в межах пакетів, за якими вони уклали контракти", - розповіли в службі.

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Первинну медичну допомогу надають 228 приватних установ та 528 лікарів-ФОП.

Щоб отримати послугу в приватному закладі на спеціалізованому рівні безкоштовно необхідно мати електронний напрямок від сімейного лікаря.

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Також українці можуть отримати і спеціалізовану медичну допомогу. Її безкоштовно за договором з НСЗУ надають 87 приватних і 13 лікарів-ФОП.

Які приватні установи підписали договір з Національною службою здоров'я можна перевірити за посиланням.

У програму медичних гарантій входять наступні послуги:

Вакцинація від коронавірусу

Ведення вагітності в амбулаторних умовах.

Стоматологічна допомога.

Мобільні психіатричні бригади для допомоги пацієнту вдома.

Хірургія в стаціонарних умовах для дітей і дорослих.

Стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій.

Медична допомога під час пологів.

Лікування онкохворих.

Лікування пацієнтів з ВІЛ.

Лікування туберкульозу.

Реабілітація хворих та інші

Детально зі списком послуг можна ознайомитися за посиланням тут, які з них можна отримати безкоштовно - тут.

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