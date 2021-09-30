З'ясувалося, як українцям безкоштовно лікуватися в приватних клініках

Отримати безкоштовно медичну допомогу пацієнти можуть в приватних медустановах, що мають договір з НСЗУ.
Громадяни України можуть безкоштовно обслуговуватися в приватних клініках за програмою медгарантій.
У Національній службі здоров'я, який підпорядковується МОЗ, розповіли, як це зробити, і за які послуги можна не платити. Питання медичної допомоги на безоплатній основі в приватних установах обговорювалося на пресбрифінгу НСЗУ.
Отримати безкоштовно медичну допомогу пацієнти можуть в приватних медустановах, що мають договір з НСЗУ.
На сьогодні 271 приватний медзаклад і понад 500 лікарів-ФОП мають такі домовленості.
"Це майже 25% постачальників медичних послуг, які працюють з НСЗУ. Всі вони надають медпослуги безоплатно і в повному обсязі в межах пакетів, за якими вони уклали контракти", - розповіли в службі.
Первинну медичну допомогу надають 228 приватних установ та 528 лікарів-ФОП.
Щоб отримати послугу в приватному закладі на спеціалізованому рівні безкоштовно необхідно мати електронний напрямок від сімейного лікаря.
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Також українці можуть отримати і спеціалізовану медичну допомогу. Її безкоштовно за договором з НСЗУ надають 87 приватних і 13 лікарів-ФОП.
Які приватні установи підписали договір з Національною службою здоров'я можна перевірити за посиланням.
У програму медичних гарантій входять наступні послуги:
- Вакцинація від коронавірусу
- Ведення вагітності в амбулаторних умовах.
- Стоматологічна допомога.
- Мобільні психіатричні бригади для допомоги пацієнту вдома.
- Хірургія в стаціонарних умовах для дітей і дорослих.
- Стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій.
- Медична допомога під час пологів.
- Лікування онкохворих.
- Лікування пацієнтів з ВІЛ.
- Лікування туберкульозу.
- Реабілітація хворих та інші
Детально зі списком послуг можна ознайомитися за посиланням тут, які з них можна отримати безкоштовно - тут.
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