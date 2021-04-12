З'ясувалося, коли в Києві відновлять набір першокласників

У зв'язку з карантинними обмеженнями влада столиці була змушена призупинити прийом дітей до перших класів шкіл Києва.
У Києві прийом дітей до перших класів планують розпочати у травні, повідомив на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.
"Хочу заспокоїти всіх батьків майбутніх першокласників - прийом до шкіл розпочнеться у травні. У зв'язку з карантинними обмеженнями ми змушені призупинити прийом дітей до перших класів шкіл Києва, який мав початися сьогодні. Про нову дату старту прийому ми обов'язково всіх проінформуємо", - зазначив він.
За його словами, місто чекає стабілізації ситуації з поширенням коронавірусу. Раніше в Києві призупинили набір першокласників до шкіл через ситуацію з коронавірусом.
ЗНО в Україні - про що повідомлялося раніше:
- Пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та Чернігівській області перенесли на два тижні через припинення руху громадського транспорту у зв'язку з карантинними обмеженнями.
- Глава Міністерства освіти Сергій Шкарлет розповів про плани вже в найближчому майбутньому трансформувати ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання) для абітурієнтів.
- У Києві можуть змінити графік навчання учнів випускних класів шкіл, завершивши навчальну програму в квітні. Останній місяць навчального року травень пропонується присвятити підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), повідомили в Департаменті освіти Київської міської державної адміністрації.
- У Департаменті пропонують ревізувати навчальні програми і завершити вивчення нового матеріалу для випускників 11-х класів до кінця квітня. А в травні учнів пропонується розбити на групи і проводити консультації перед ЗНО.
Автор: Катерина Трохимчук