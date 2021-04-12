З'ясувалося, коли в Києві відновлять набір першокласників

З'ясувалися терміни відновлення прийому документів до першого класу / УНІАН

У Києві прийом дітей до перших класів планують розпочати у травні, повідомив на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

"Хочу заспокоїти всіх батьків майбутніх першокласників - прийом до шкіл розпочнеться у травні. У зв'язку з карантинними обмеженнями ми змушені призупинити прийом дітей до перших класів шкіл Києва, який мав початися сьогодні. Про нову дату старту прийому ми обов'язково всіх проінформуємо", - зазначив він.

За його словами, місто чекає стабілізації ситуації з поширенням коронавірусу. Раніше в Києві призупинили набір першокласників до шкіл через ситуацію з коронавірусом.

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