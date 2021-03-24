З'ясувалося, хто став новим ректором КНУ Тараса Шевченка

У КНУ Шевченка обрали нового ректора

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за підсумками другого туру виборів був обраний новий ректор. Ним став кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров, пише Студпарламент КНУ.

Він набрав 74,31% голосів проти 12,39% у його опонента доктора економічних наук, професора, проректора з науково-педагогічної роботи КНУ Олександра Рожка – 12,39%.

Згідно із законом, повноваження ректора передаються протягом місяця.

Володимир Бугров - голова Науково-методичної ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член національної групи супроводу Болонського процесу.