З'ясувалося, хто став новим ректором КНУ Тараса Шевченка

Володимир Бугров - голова Науково-методичної ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за підсумками другого туру виборів був обраний новий ректор. Ним став кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров, пише Студпарламент КНУ.
Він набрав 74,31% голосів проти 12,39% у його опонента доктора економічних наук, професора, проректора з науково-педагогічної роботи КНУ Олександра Рожка – 12,39%.
Згідно із законом, повноваження ректора передаються протягом місяця.
Володимир Бугров - голова Науково-методичної ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член національної групи супроводу Болонського процесу.
- Раніше головред писав про те, що пройшов черговий тур виборів ректора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - найбільше голосів набрали проректори Володимир Бугров та Олександр Рожко.
- Бугров набрав близько 44% голосів, а Рожко – приблизно 15%, повідомляє BBC News Україна.
- За його даними, екс-спікер Верховної Ради, доктор історичних наук, професор і член Національної академії наук Володимир Литвин отримав тільки близько 4% голосів.
Автор: Катерина Трохимчук