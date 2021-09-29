З'ясувалося, чому медиків не змушують колоти щеплення від COVID

У МОЗ розповіли, чому не зобов'язали медиків робити щеплення / УНІАН

МОЗ не включило медпрацівників до списку тих професій, для яких обов'язкова вакцинація, оскільки серед них вже більш ніж 80% щеплених, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна.

"По-друге, є питання доступності до медичної допомоги. Якщо в лікарні два реаніматологи і обидва не будуть вакциновані, а отже - відсторонені від роботи, хто надасть медичну допомогу? В даному випадку відсторонення може призвести до обмеження доступу до медичної допомоги", - заявив він.

При цьому міністр додав, що в майбутньому для медиків може розглядатися умова про обов'язкову вакцинацію.

Раніше Главред повідомляв про те, що в Україні більше 98% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років, які не були вакциновані. Крім того, 97% госпіталізованих з коронавірусною інфекцією серед цієї вікової групи не пройшли повний курс вакцинації.

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Як каже головний санітарний лікар Ігор Кузін, на сьогоднішній день лише 20% українців у віці 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих - 16,6%.