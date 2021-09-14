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З'ясувалося, чи врятує вакцина проти коронавірусу від грипу

14 вересня 2021, 18:57

Вакцинація від коронавірусу та грипу - це два різних заходи імунізації. Вакцина від COVID-19 захищає організм від вірусу COVID-19.

Вакцинація
Чи захистить вакцина від грипу / УНІАН

Вакцинація від коронавірусу не може захистити людину від зараження грипом, заявила фахівець відділу імунізації Центру громадського здоров'я Олена Левченко в коментарі Укрінформу.

"Щеплений від 19 осіб не захищений від грипу. Якщо він бажає вакцинуватися, то повинен обов'язково звернутися до сімейного лікаря або педіатра, який проінформує про алгоритм дій для вакцинації проти грипу за власні кошти. Інтервал між дозами введення вакцин проти СOVID - 19 і проти грипу повинен бути не менше двох тижнів від останньої вакцинації. Ми радимо вакцинуватися і від ковіду, і від грипу", - сказала Левченко.

За її словами, вакцинація від коронавірусу та грипу - це два різних заходи імунізації. Зокрема, вакцина від COVID-19 захищає організм від вірусу COVID-19, тяжкого перебігу та смерті. Вакцина від грипу захищає від тих вірусів грипу, штами яких актуальні в поточному сезоні.

Водночас фахівець зазначає, що вакцинація як від грипу, так і від грипу важлива, оскільки з'єднання цих двох інфекцій може привести до важкого перебігу захворювання.

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"Набагато більш важчим є одночасне захворювання вірусними інфекціями, тому вакцинація є одним з ефективних заходів попередження хвороб і наслідків перенесення захворювання", - зазначила Левченко.

Вона також додала, що вакцинація проти грипу є рекомендованою, оскільки зменшує ймовірність важкого періоду захворювання і ускладнень.

Раніше прем'єр-міністр говорив, що Україна перейде в жовту зону карантину ближчим часом. Однак, на думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, червоного рівня епідемічної небезпеки Україна досягне не раніше листопада.

Напередодні, 13 вересня, Кабмін прийняв зміни до постанови про карантинні норми в Україні, що передбачає введення жовтих і зелених паспортів. Жовтий свідчить про те, що людина отримала одну дозу вакцини від COVID-19, перехворіла коронавірусом (після одужання пройшло менше шести місяців) або протягом 72 годин зробила ПЛР-тест і отримала негативний результат. Зелений сертифікат містить інформацію про повний курс вакцинації.

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